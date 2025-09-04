এমআইটির কোর্স এখন করা যায় ঘরে বসেই
ভর্তি

এমআইটিতে বিনা মূল্যে অনলাইন কোর্স, শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের সুযোগ

ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে (এমআইটি) বিনা মূল্যে অনলাইন কোর্স করার সুযোগ আছে। বিশ্বব্যাপী শিক্ষার্থী এবং জ্ঞানপিপাসুদের জন্য এটি একটি অনন্য সুযোগ। এ উদ্যোগের লক্ষ্য হলো, বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জ্ঞান আদান–প্রদান ও দক্ষতা উন্নয়নকে আরও সহজলভ্য করা।

১৮৬১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানটি আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ ও শীর্ষস্থানীয় এ বিশ্ববিদ্যালয় এবার ওপেনকোর্সওয়্যার (OpenCourseWare-OCW) প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নানা বিষয়ে বিনা মূল্যে অনলাইন কোর্স দিচ্ছে, যা ঘরে বসেই শিখতে ও দক্ষতা বাড়াতে আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য একটি বড় সুযোগ।

যেসব কোর্স থাকছে–

  • এমআইটির বিনা মূল্যে অনলাইন কোর্স ২০২৫-এ বিভিন্ন বিষয়ে কোর্স অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে জীববিজ্ঞান, কম্পিউটার বিজ্ঞান, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, পদার্থবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ব্যবসা ও আরও অনেক বিষয়।

  • প্রতিটি কোর্সের সঙ্গে রয়েছে সিলেবাস, ভিডিও লেকচার, কুইজসহ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাসামগ্রী। যদিও কোর্সগুলো বিনা মূল্যে, তবে যাঁরা ভেরিফায়েড সার্টিফিকেট পেতে চান, তাঁদের সামান্য পরিমাণ ফি দিতে হবে।

  • প্রতিটি কোর্সের মেয়াদ ভিন্ন, তাই নিবন্ধনের আগে অবশ্যই কোর্সের বিস্তারিত তথ্য যাচাই করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সবার জন্য উন্মুক্ত

এমআইটির এই অনলাইন কোর্সগুলো যে কেউ ইন্টারনেট সংযোগ থাকলেই করতে পারবেন। যদিও এই কোর্সগুলো থেকে একাডেমিক ক্রেডিট পাওয়া যাবে না এবং কোনো ইনস্ট্রাক্টরের সরাসরি তত্ত্বাবধান থাকবে না তবু অংশগ্রহণকারীরা এমআইটির অধ্যাপকদের কাছ থেকে শেখার সুযোগ পাবেন। ক্যাম্পাসের ছাত্রদের ব্যবহৃত একই ধরনের শিক্ষাসামগ্রী ব্যবহারের সুযোগ পাবেন।

যোগ্যতার মানদণ্ড
এমআইটির বিনা মূল্যে অনলাইন কোর্স ২০২৫-এ অংশগ্রহণের জন্য জটিল কোনো যোগ্যতার শর্ত নেই। যোগ্যতার মানদণ্ড হলো-

  • বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

  • বয়স, লিঙ্গ বা একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ডের কোনো সীমাবদ্ধতা নেই।

  • নতুন দক্ষতা অর্জন বা বিদ্যমান দক্ষতা উন্নয়নের আগ্রহ থাকতে হবে।

  • এটি শিক্ষার্থী ও পেশাজীবী সবার জন্য সমানভাবে উপযোগী।

কোর্সের সুবিধাগুলো

এমআইটির এসব কোর্সে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন সুবিধা পাওয়া যাবে। যেমন-

  • একটি অনন্য শিক্ষণ অভিজ্ঞতা ও নতুন দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ

  • ব্যক্তিগত ও পেশাগত দক্ষতা আরও এক ধাপ এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ

  • কোর্স শেষে ভেরিফায়েড সার্টিফিকেট অর্জনের সুযোগ (সব কোর্সে বিনা মূল্যে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে না)।

  • কোনো নিবন্ধন ফি নেই এবং সম্পূর্ণ কোর্স অনলাইনে পরিচালিত হবে।

  • সব বয়সের মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

দক্ষতা উন্নয়নের এক নতুন দিগন্ত

এমআইটির এই উদ্যোগ বিশ্বব্যাপী শিক্ষাকে আরও সহজলভ্য করে তুলবে এবং শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত উন্নয়নে সহায়তা করবে। যাঁরা শিখতে আগ্রহী, তাঁরা এমআইটির ওপেনকোর্সওয়্যার প্ল্যাটফর্মে গিয়ে পছন্দের কোর্স বেছে নিতে পারেন। আপনি যদি শিক্ষার্থী, কর্মজীবী বা কেবল জ্ঞান অর্জনের আগ্রহী কেউ হন, তবে এমআইটির বিনা মূল্যে অনলাইন কোর্স ২০২৫ আপনাকে বিশ্বের অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঘরে বসে শেখার সুযোগ দেবে।

  • বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।

