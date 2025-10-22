ঢাকা স্কুল অব ইকোনমিকসে অর্থনীতিতে তিনটি প্রোগ্রাম, আবেদন ফি ১০০০ টাকা

ঢাকা স্কুল অব ইকোনমিকসে ২০২৫–২৬ সেশনে অর্থনীতি বিষয়ে তিনটি মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠান।
প্রোগ্রামের বিবরণ
১. আবেদন ফি: ১ হাজার টাকা।
২. মাস্টার্স প্রোগ্রামে সময়: ১৮ মাস।
৩. ক্রেডিট সংখ্যা: ৫২।
প্রোগ্রামের বিশেষ দিক
- থিওরি ও প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস সমন্বিত আধুনিক শিক্ষণপদ্ধতি।
- অভিজ্ঞ ও উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক।
- দেশে ও বিদেশে গবেষণা, শিল্প ও একাডেমিক ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ।
- ফিল্ড ট্রিপ, ইন্ডাস্ট্রি এক্সপোজার ও কর্মদক্ষতা উন্নয়ন।
অর্থনীতি বিষয়ে তিনটি প্রোগ্রাম
১. পরিবেশ অর্থনীতি।
২. উন্নয়ন অর্থনীতি।
৩. উদ্যোক্তা অর্থনীতি।
ভর্তির যোগ্যতা
- স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চার বছর মেয়াদি স্নাতক বা মাস্টার্স ডিগ্রি।
- কোনো স্তরে তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি গ্রহণযোগ্য নয়।
ভর্তির বিস্তারিত তথ্য
১. আবেদনের শেষ তারিখ: ২৪ অক্টোবর ২০২৫।
২. লিখিত ভর্তি পরীক্ষা: ৩১ অক্টোবর ২০২৫।
৩. ক্লাস শুরু: ৬ ডিসেম্বর ২০২৫।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট।