মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুলে ২০২৬ সালে পিজি শ্রেণিতে ভর্তি

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাক্-প্রাথমিক শাখায় ২০২৬ সালে পিজি শ্রেণিতে ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
১. প্রভাতি শাখায়: বাংলা মাধ্যমে,
২. দিবা শাখায়: ইংরেজি ভার্সন।
শিক্ষার্থীর বয়স হতে হবে: ১ জানুয়ারি ২০২৬ সালে প্রার্থীর বয়স ৪-৫ বছর হতে হবে। প্রার্থীর এ বয়সসীমার বাইরে থাকলে ভর্তি ফরম জমা নেওয়া হবে না।
১. আবেদন ৩০ অক্টোবরের মধ্যে ডাচ্–বাংলা ব্যাংক পিএলসি, মোহাম্মদপুর শাখা থেকে তিন শ টাকা জমা দিয়ে দুই কপি রিসিটসহ ফরম সংগ্রহ করতে হবে।
২. অনলাইনে ফরম সংগ্রহ: onlineadmission.mpsc.edu.bd
১. শিক্ষার্থীর দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি,
২. ডাচ্–বাংলা ব্যাংক থেকে পাওয়া মানি রিসিট,
৩. সত্যায়িত জন্মনিবন্ধনের কপি, সিটি করপোরেশন বা ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভার জন্মসনদ হওয়া আবশ্যক।
—আবেদনের তারিখ: ৩০ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত।
—সময়: সকাল ১০টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত, শুক্রবার, শনিবার ও সরকারি ছুটি ব্যতীত।
—স্থান: মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাক্-প্রাথমিক শাখা প্রাঙ্গণ।
—লটারির তারিখ: ৩১ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত।
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট