ভর্তি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে উইকেন্ড এমবিএ, আবেদন শেষ ১১ আগস্ট

পড়াশোনা ডেস্ক

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইনস্টিটিউটে (আইবিএ-জেইউ) ফল-২০২৫ সেশনে উইকেন্ড এমবিএ প্রোগ্রামে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আবেদনের শেষ তারিখ ১১ আগস্ট।

কোর্সের বিস্তারিত—

১. ক্রেডিট ঘণ্টা ৬০ এমবিএ প্রোগ্রাম

২. ক্লাস হবে শুক্র ও শনিবার।

যাঁরা আবেদন করতে পারবেন—

১. আবেদনকারীকে অবশ্যই ৪ বছরের ব্যাচেলর ডিগ্রি বা সমমান (৩ বছরের ব্যাচেলর ডিগ্রি + ১ বছর বা ২ বছরের মাস্টার্স ডিগ্রি) যেকোনো ডিসিপ্লিন থেকে সিজিপিএ ৩.২৫ পেতে হবে, ৪.০০–এর মধ্যে বা দ্বিতীয় শ্রেণি,

২. এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৩.০০ পেতে হবে (৫.০০ এর মধ্যে) বা দ্বিতীয় শ্রেণি।

৩. আবেদন করতে দেখতে পারেন https://ibajuwmba.eduadmission.info/

ভর্তির দরকারি তারিখ—

১. আবেদনের শেষ তারিখ: ১১ আগস্ট ২০২৫, রাত ১১.৫৯ মিনিট।

২. প্রবেশপত্র ডাউনলোড: ১১ আগস্ট ২০২৫।

৩.লিখিত পরীক্ষার তারিখ: ১৫ আগস্ট ২০২৫, শুক্রবার। সময়: বেলা ৩টা থেকে ৪টা।

৪. মৌখিক পরীক্ষার তারিখ: ২২ ও ২৩ আগস্ট ২০২৫।

৫. ক্লাস শুরুর তারিখ: ৩ অক্টোবর ২০২৫।

