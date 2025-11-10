ঢাবির আইবিএতে পেশাদার দক্ষতার প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কোর্স, যেভাবে আবেদন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের (আইবিএ) পেশাদার দক্ষতার জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনা (পিএমপিসি) কোর্সে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৭ নভেম্বর। এটি ছয় সপ্তাহব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ।
কোর্সের সংক্ষিপ্ত
এই প্রোগ্রামে সব প্রকল্প ব্যবস্থাপনার জীবনচক্র সম্পর্কে জানা যাবে। প্রকল্প ব্যবস্থাপনার সময়সূচি, গুণমান নিশ্চিতকরণ, ঝুঁকি প্রশমন ও পর্যবেক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ, সময় ও বাজেট পরিচালনা করতে শিখবেন। এই প্রোগ্রাম আপনাকে বাস্তব বিশ্বের পরিস্থিতিতে প্রমাণিত পদ্ধতি প্রয়োগ করার ক্ষমতা দেয়, তত্ত্বের বাইরে গিয়ে ব্যবহারিক ও চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম করে।
শিক্ষাগত যোগ্যতা
১. যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
২. স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম দুই বছরের কাজের অভিজ্ঞতা (ব্যতিক্রমী প্রার্থীদের জন্য কাজের অভিজ্ঞতা শিথিলযোগ্য)।
ভর্তি ও কোর্স ফি
চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের একটি সাক্ষাৎকার দিতে হবে। নির্বাচিত আবেদনকারীদের কোর্স ফি হিসেবে ৩০ হাজার টাকা দিতে হবে।
মূল্যায়ন ও সার্টিফিকেট
কোর্স মূল্যায়ন ব্যক্তিগত ও গ্রুপ অ্যাসাইনমেন্ট, কেস স্টাডি ও পরীক্ষার মাধ্যমে করা হবে। কোর্সটি সফলভাবে সম্পন্ন করার পর অংশগ্রহণকারীদের আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত একটি সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য ন্যূনতম ৭০ শতাংশ ক্লাসে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।
ক্লাসের সময়
১. শুক্রবার বা শনিবার সকাল (সকাল ৯টা ৩০ মিনিট থেকে) এবং বিকেল (বেলা ২টা ১৫ মিনিট থেকে) আইবিএ প্রাঙ্গণে ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে।
২. ক্লাস শুরু হবে শুক্রবার, ৫ ডিসেম্বর ২০২৫।
আবেদনের পদ্ধতি
প্রার্থীদের নির্ধারিত আবেদনপত্র ব্যবহার করে https://mdp.iba-du.edu/pmpc ওয়েবসাইটে আবেদন করতে হবে। ১৭ নভেম্বর আবেদন জমা দেওয়ার শেষ সময়। শুধু সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের পর্যায়ক্রমে ডাকা হবে।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: https://mdp.iba-du.edu/pmpc