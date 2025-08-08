গুচ্ছ ভর্তির বিশেষ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে গুচ্ছভুক্ত (জিএসটি) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিশেষ চূড়ান্ত ভর্তি প্রক্রিয়া আগামী ৯ ও ১০ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে। জিএসটি ভর্তি ওয়েবসাইটে (https://gstadmission.ac.bd/) প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রাথমিক ভর্তি ফি প্রদান করতে হবে ৮ আগস্ট দুপুর ১২টা থেকে ৯ আগস্ট রাত ১১টা ৫৯ মিনিটের মধ্যে। এরপর মূল কাগজপত্র জমা ও চূড়ান্ত ভর্তি ১০ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৩টার মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।
এ সময় এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষার মূল নম্বরপত্র সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিতে হবে, যেখানে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছে। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযোজ্য ভর্তি ফি জমা দিয়ে ভর্তি কার্যক্রম শেষ করতে হবে।
সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযোজ্য ভর্তি ফি জমা দেওয়াসহ যাবতীয় প্রক্রিয়া অনুসরন করে চূড়ান্ত ভর্তি সম্পন্ন করতে হবে। পরবর্তীতে GST-এর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ থাকবে না।