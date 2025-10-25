ফরম পাওয়া প্রার্থীদের লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত করা হবে
ফরম পাওয়া প্রার্থীদের লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত করা হবে
ভর্তি

ঢাকা ওয়াইডব্লিউসিএ বালিকা বিদ্যালয়ে ২০২৬ সালে প্লে-গ্রুপে শিক্ষার্থী ভর্তি

পড়াশোনা ডেস্ক

ঢাকা ওয়াইডব্লিউসিএ উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ২০২৬ সালে প্লে-গ্রুপে শিক্ষার্থী ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ভর্তি ফরম বিতরণের শেষ তারিখ ৩০ অক্টোবর।

আবেদনপত্র জমা ও সাক্ষাৎকার—

১৫ নভেম্বর ২০২৫ শনিবার:

মেয়েশিক্ষার্থী: প্রভাতি ও দিবা শাখা

সময়: সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা।

সাক্ষাৎকারের সময় অবশ্যই শিক্ষার্থীর সঙ্গে মা–বাবাকে উপস্থিত থাকতে হবে।

১৫ নভেম্বর ২০২৫ শনিবার:

ছেলেশিক্ষার্থী: প্রভাতি ও দিবা শাখা

সময়: বেলা ২টা থেকে বিকাল ৪টা।

সাক্ষাৎকারের সময় অবশ্যই শিক্ষার্থীর সঙ্গে মা–বাবাকে উপস্থিত থাকতে হবে।

প্লে-গ্রুপের সময়সূচি—

- প্রথম শিফট (প্রভাতি শাখা)

সময়: সকাল ৮টা থেকে ১০টা,

স্কুলের গেটে প্রবেশ: স্কুলের গেটে প্রবেশ সকাল ৭:৪৫টা।

- দ্বিতীয় শিফট (প্রভাতি শাখা)

সময়: সকাল ১০.৪৫ মিনিট থেকে ১২.৪৫ মিনিট,

স্কুলের গেটে প্রবেশ: স্কুলের গেটে প্রবেশ সকাল ১০.৩০টা।

আবেদন ও ভর্তির তথ্য—

১. ভর্তি ফরম বিতরণ শেষ তারিখ: ৩০ অক্টোবর ২০২৫ (স্কুলের ছুটি দিন ব্যতীত) প্রতিদিন সকাল ৮-১২টা পর্যন্ত বেতন কাউন্টার থেকে ফরম সংগ্রহ করা যাবে।

২. আবেদনপত্রের মূল্য: পাঁচ শ টাকা, অফেরতযোগ্য।

৩. বয়সসীমা: ৩ বছর ১ মাস থেকে ৪ বছর (জানুয়ারি ২০২৬)।

ভর্তির দরকারি তথ্য—

১. ফরম পাওয়া প্রার্থীদের লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত করা হবে। বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ অনুমোদিত বিদ্যালয়ের নির্ধারিত ও পূর্ব প্রচলিত

নিয়ম অনুযায়ী লটারি করা হবে। যাঁরা এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজি আছেন শুধুমাত্র তাঁরাই ভর্তিপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবেন।

২. ফলাফল ঘোষণার তারিখ আবেদন ফরম জমা ও সাক্ষাৎকারের দিন জানিয়ে দেওয়া হবে।

৩. ওপরে বর্ণিত ভর্তি প্রতিবার সব তথ্য ও সব সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৪. ভর্তিপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সব ছাত্রছাত্রীর পিতামাতা ও অভিভাবকবৃন্দ এই বিদ্যালয়ের প্রচলিত সব নিয়মকানুন মেনে নিতে সম্মত রয়েছেন বলে বিবেচিত হবে।

৫. ভর্তির পরে কোনোভাবেই শাখা পরিবর্তন করা যাবে না।

৬ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভর্তি হতে হবে নতুবা অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ভর্তি নেওয়া হবে।

৭. স্কুলের নোটিশ বোর্ড, Webesite: www.ywca.edu.bd এবং YWCA Higher Secondary Girls School নামে Facebook page–এ নোটিশ ও নির্দেশাবলি দেওয়া থাকবে।

# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট

