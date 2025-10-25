ঢাকা ওয়াইডব্লিউসিএ বালিকা বিদ্যালয়ে ২০২৬ সালে প্লে-গ্রুপে শিক্ষার্থী ভর্তি

ঢাকা ওয়াইডব্লিউসিএ উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ২০২৬ সালে প্লে-গ্রুপে শিক্ষার্থী ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ভর্তি ফরম বিতরণের শেষ তারিখ ৩০ অক্টোবর।
১৫ নভেম্বর ২০২৫ শনিবার:
মেয়েশিক্ষার্থী: প্রভাতি ও দিবা শাখা
সময়: সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টা।
সাক্ষাৎকারের সময় অবশ্যই শিক্ষার্থীর সঙ্গে মা–বাবাকে উপস্থিত থাকতে হবে।
ছেলেশিক্ষার্থী: প্রভাতি ও দিবা শাখা
সময়: বেলা ২টা থেকে বিকাল ৪টা।
- প্রথম শিফট (প্রভাতি শাখা)
সময়: সকাল ৮টা থেকে ১০টা,
স্কুলের গেটে প্রবেশ: স্কুলের গেটে প্রবেশ সকাল ৭:৪৫টা।
- দ্বিতীয় শিফট (প্রভাতি শাখা)
সময়: সকাল ১০.৪৫ মিনিট থেকে ১২.৪৫ মিনিট,
স্কুলের গেটে প্রবেশ: স্কুলের গেটে প্রবেশ সকাল ১০.৩০টা।
১. ভর্তি ফরম বিতরণ শেষ তারিখ: ৩০ অক্টোবর ২০২৫ (স্কুলের ছুটি দিন ব্যতীত) প্রতিদিন সকাল ৮-১২টা পর্যন্ত বেতন কাউন্টার থেকে ফরম সংগ্রহ করা যাবে।
২. আবেদনপত্রের মূল্য: পাঁচ শ টাকা, অফেরতযোগ্য।
৩. বয়সসীমা: ৩ বছর ১ মাস থেকে ৪ বছর (জানুয়ারি ২০২৬)।
১. ফরম পাওয়া প্রার্থীদের লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত করা হবে। বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ অনুমোদিত বিদ্যালয়ের নির্ধারিত ও পূর্ব প্রচলিত
নিয়ম অনুযায়ী লটারি করা হবে। যাঁরা এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজি আছেন শুধুমাত্র তাঁরাই ভর্তিপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবেন।
২. ফলাফল ঘোষণার তারিখ আবেদন ফরম জমা ও সাক্ষাৎকারের দিন জানিয়ে দেওয়া হবে।
৩. ওপরে বর্ণিত ভর্তি প্রতিবার সব তথ্য ও সব সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
৪. ভর্তিপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সব ছাত্রছাত্রীর পিতামাতা ও অভিভাবকবৃন্দ এই বিদ্যালয়ের প্রচলিত সব নিয়মকানুন মেনে নিতে সম্মত রয়েছেন বলে বিবেচিত হবে।
৫. ভর্তির পরে কোনোভাবেই শাখা পরিবর্তন করা যাবে না।
৬ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভর্তি হতে হবে নতুবা অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ভর্তি নেওয়া হবে।
৭. স্কুলের নোটিশ বোর্ড, Webesite: www.ywca.edu.bd এবং YWCA Higher Secondary Girls School নামে Facebook page–এ নোটিশ ও নির্দেশাবলি দেওয়া থাকবে।
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট