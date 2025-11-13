হাজী দানেশের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি, ১৭৯৫ আসনের আবেদন শুরু ১৬ নভেম্বর

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাবিপ্রবি) ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি ইউনিটে মোট ১ হাজার ৭৯৫টি আসনে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবেন। ভর্তি পরীক্ষা আগামী বছরের ২৬ জানুয়ারি থেকে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২০২৪ ও ২০২৫ সালের এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় পাস করা শিক্ষার্থীরা শর্ত পূরণ সাপেক্ষে আবেদন করতে পারবেন। ২০২২ সালের পূর্বে মাধ্যমিক/সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা আবেদনের অযোগ্য।
‘এ’ ইউনিট (এগ্রিকালচার ও ভেটেরিনারি): বিএসসি (অনার্স) এগ্রিকালচার ৩৭৫, ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন (ডিভিএম) ৮০, বিএসসি (অনার্স) ফিশারিজ ৮০; মোট আসন: ৫৩৫।
‘বি’ ইউনিট (ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিজ্ঞান অনুষদ): কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ৬০, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং ৬০, ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ৬০, ফুড প্রসেসিং ইঞ্জিনিয়ারিং ৬০, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং ৬০, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ৫০, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ৫০, ব্যাচেলর অব আর্কিটেকচার ৩০, গণিত (বিএসসি অনার্স) ৮০, পরিসংখ্যান ৮০, রসায়ন ৭৫, পদার্থবিজ্ঞান ৭৫; মোট আসন: ৭৪০।
‘সি’ ইউনিট (বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ): বিবিএ ইন অ্যাকাউন্টিং ৭০, বিবিএ ইন ম্যানেজমেন্ট ৭০, বিবিএ ইন মার্কেটিং ৭০, বিবিএ ইন ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং ৭০; মোট আসন: ২৮০।
‘ডি’ ইউনিট (সোশ্যাল সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ অনুষদ): ইংরেজি ৭০, অর্থনীতি ৭০, সমাজবিজ্ঞান ৬০, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ৪০; মোট আসন: ২৪০।
শিক্ষার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ওয়েবসাইট এ আবেদন করা যাবে।
প্রতি ইউনিটের আবেদন ফি ১,০০০ টাকা। আর্কিটেকচার বিভাগে আবেদনকারীদের অতিরিক্ত ২০০ টাকা দিতে হবে (মোট ১ হাজার ২০০ টাকা)।
১৬ নভেম্বর ২০২৫ বিকেল ৪টা থেকে আবেদন শুরু হবে।
১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত আগ্রহীরা আবেদন করতে পারবেন।
*আবেদনের বিস্তারিত তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখুন এখানে