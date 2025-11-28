ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ দিয়ে আজ শুরু হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ভর্তি পরীক্ষা আজ শুক্রবার (২৮ নভেম্বর ২০২৫) থেকে শুরু হচ্ছে। প্রথমদিনেই আইবিএর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এ পরীক্ষার প্রবেশপত্র ইতিমধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। এ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলতি শিক্ষা বর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে।
সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত চলবে পরীক্ষা।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২৮ নভেম্বর (শুক্রবার) আইবিএ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা, ২৯ নভেম্বর চারুকলা ইউনিটের (সাধারণ জ্ঞান ও অঙ্কন) এবং ৬ ডিসেম্বর ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আর কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ১৩ ডিসেম্বর এবং বিজ্ঞান ইউনিটের পরীক্ষা আগামী ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।
গত ২৯ অক্টোবর ২০২৫ থেকে শুরু হয় আবেদন। গত ১৯ নভেম্বর ২০২৫ রাত ১১টা ৫৯মিনিটে শেষ হয়েছে আবেদন। এবার পাঁচ ইউনিটে ৬ হাজার ১২৫ আসনে ভর্তি নেওয়া হবে। আইবিএ ইউনিটে ১২০টি আসনের বিপরীতে আবেদন পড়েছে ১১ হাজারের বেশি।