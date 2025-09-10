বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ প্রোগ্রাম, এইচএসসি পাসেই আবেদন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব বিজনেসের অধীন বিবিএ প্রোগ্রামে (২৪১ সেমিস্টারে) ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
১. নমনীয় শিক্ষণব্যবস্থা।
২. সময়কাল: ন্যূনতম চার বছর।
৩. সাশ্রয়ী মূল্যের ফি।
৪. শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি।
৫. অডিও-ভিজ্যুয়াল দ্বারা সমর্থিত টিউটরিয়াল সেশন।
৬. ক্লাস ও পরীক্ষা হবে শুক্রবার।
৭. টিউটরিয়াল ক্লাস হবে শুক্রবার।
১. কোনো স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে যেকোনো বিষয়ে এইচএসসি বা সমমানের ডিগ্রি।
২. ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়াররা সরাসরি তৃতীয় স্তরে প্রবেশ করতে পারবেন। প্রথম স্তর থেকে একটি কোর্সে ভর্তি হতে পারবেন। চতুর্থ স্তরে ভর্তির সময়, দ্বিতীয় স্তর থেকে একটি কোর্সে ভর্তি হতে পারবেন।
৩. বাউবি থেকে ২.৭৫ সিজিপিএসহ বিবিএ স্নাতকদের জন্য এক বছরের এমবিএ প্রোগ্রামে সরাসরি প্রবেশ করতে পারবেন।
১. ভর্তি পরীক্ষার তারিখ: ২৪ অক্টোবর ২০২৫
২. সময়: বেলা তিনটা থেকে বিকেল পাঁচটা
৩. পরীক্ষার বিষয়: বাংলা ৩০, ইংরেজি ৩০, সাধারণ জ্ঞান ৩০, সাধারণ গণিত ৩০, কম্পোজিশন ও প্যারাগ্রাফ রাইটিং ৩০ নম্বর।
মোট ১৫০ নম্বরের পরীক্ষা হবে।
১. ঢাকা: ভর্তি পরীক্ষার স্থান: ঢাকা আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাউবি (ঢাকা কলেজের কাছে), ফোন: ০২-৪১০৬২২৯৩।
স্টাডি সেন্টার: ঢাকা কলেজ, ঢাকা কমার্স কলেজ, শেখ বোরহানউদ্দিন কলেজ।
২. চট্টগ্রাম: ভর্তি পরীক্ষার স্থান: সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম, ফোন: ০২-৪১৩৬১০৫১।
স্টাডি সেন্টার: সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম।
৩. ময়মনসিংহ: ভর্তি পরীক্ষার স্থান: বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ, ফোন: ০২৯৯৬৬৬৫২৯৮।
স্টাডি সেন্টার: বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
৪. রাজশাহী: ভর্তি পরীক্ষার স্থান: সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা। ফোন: ০২৫৮৭৭৪৭৩৪০।
স্টাডি সেন্টার: সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা।
৫. রংপুর: ভর্তি পরীক্ষার স্থান: বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর, ফোন: ০২৫৮৯৯৬২৪৩০।
স্টাডি সেন্টার: বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।
৬. খুলনা: ভর্তি পরীক্ষার স্থান: আজম খান কমার্স কলেজ, খুলনা। ফোন: ০২৪৭৮৮৪৪৩৫১।
স্টাডি সেন্টার: আজম খান কমার্স কলেজ, খুলনা।
৭. কুমিল্লা: ভর্তি পরীক্ষার স্থান: সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা। ফোন: ০২৩৩৪৪০৫৫৫৭।
স্টাডি সেন্টার: সরকার ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা।
৮. বরিশাল: ভর্তি পরীক্ষার স্থান: বিএম কলেজ, বরিশাল, ফোন: ০২৪৭৮৮৩১৭২৬।
স্টাডি সেন্টার: বিএম কলেজ, বরিশাল।
৯. সিলেট: ভর্তি পরীক্ষার স্থান: শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট, ফোন: ০২৪৭৮৮৩১৭২৬।
স্টাডি সেন্টার: শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।
১০. দিনাজপুর: স্টাডি সেন্টার: হাজি দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর, ফোন: ০২৫৮৯৯২২০৫৬।
ভর্তি পরীক্ষার স্থান: হাজি দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।
১১. পাবনা: ভর্তি পরীক্ষার স্থান: সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা, ফোন: ০২৫৮৭৭৪৭৩৪০।
স্টাডি সেন্টার : সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা।
১২. যশোর: ভর্তি পরীক্ষার স্থান: সরকারি এম এম কলেজ, যশোর, ফোন: ০২৪৭৭৭৬০০৮০।
স্টাডি সেন্টার: এম এম কলেজ, যশোর।
১৩. বগুড়া: ভর্তি পরীক্ষার স্থান: সরকারি শাহ সুলতান কলেজ, বগুড়া, ফোন: ০২৫৮৮৮১৩৬২৮।
স্টাডি সেন্টার: সরকার শাহ সুলতান কলেজ, বগুড়া।
১. আবেদন জমার তারিখ: ১৭ অক্টোবর ২০২৫।
২. অনলাইনে প্রবেশপত্র পাওয়ার তারিখ: ১৯ থেকে ২৪ অক্টোবর ২০২৫।
৩. ভর্তি পরীক্ষার তারিখ: ২৪ অক্টোবর ২০২৫।
৪. নির্বাচিত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ: ২০ নভেম্বর ২০২৫।
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইটে: