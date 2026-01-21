ভর্তি

ঢাবির কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট, পরীক্ষার ফল পুনর্নিরীক্ষণ শুরু, দিতে হবে ফি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের প্রথম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের ভর্তি পরীক্ষার ফল পুনর্নিরীক্ষণ শুরু আজ বুধবার (২১ জানুয়ারি)। নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি দিয়ে পুনর্নিরীক্ষণ করতে পারবেন শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থীদের বিষয় পছন্দক্রম পূরণ শুরু হবে ২৭ জানুয়ারি থেকে। এটি চলবে আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

গতকাল মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) ফলাফল প্রকাশ ও পরবর্তী করণীয়সংক্রান্ত নির্দেশনা–সম্পর্কিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

Also read:অনুষদের বদলে স্কুলব্যবস্থা, আগের মতোই থাকবে সাত কলেজ

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘১৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল অদ্য ২০ জানুয়ারি (মঙ্গলবার) প্রকাশ করা হলো। কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটে ২ হাজার ৯৩৪টি (বিজ্ঞান ৯৬২, ব্যবসায় শিক্ষা ২৭৮, মানবিক ১৬৯৪) আসনে ভর্তি হওয়ার জন্য ১ লাখ ৩ হাজার ৬১১ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।’

শাখা অনুযায়ী তিনটি পৃথক ফল (মেধাক্রম অনুযায়ী) প্রকাশ করা হয়েছে। ফল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে লগইন করে দেখা যাবে। তা ছাড়া আবেদনকারীরা যেকোনো মোবাইল অপারেটর থেকে DU ALS <roll no> টাইপ করে ১৬৩২১ নম্বরে send করলে ফিরতি এসএমএসের মাধ্যমে ফল সম্পর্কে জানা যাবে।

Also read:২০২৬ সালে মাদ্রাসায় ছুটি কমে ৭০ দিন, রোজায় ১ মাস বন্ধ

ফল পুনর্নিরীক্ষা

কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার প্রকাশিত ফল কোনো প্রার্থী পুনর্নিরীক্ষায় আগ্রহী হলে ২১ জানুয়ারি থেকে ২৭ জানুয়ারির মধ্যে স্বহস্তে লিখিত আবেদনপত্র নগদ এক হাজার টাকা ফিসহ সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে জমা দিতে হবে। ডিন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ বরাবর লিখিত আবেদনপত্রের সঙ্গে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার নম্বরপত্রের ফটোকপি, ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্রের ফটোকপি ও অনলাইন থেকে প্রিন্ট করা ফলাফলের কপি যুক্ত করতে হবে।

পুনর্নিরীক্ষার ফল ৩ ফেব্রুয়ারি বেরা তিনটায় অনুষদ অফিসের নোটিশ বোর্ডে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটের কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট অংশে পাওয়া যাবে।

Also read:এসএসসি পরীক্ষা ২০২৬, শিক্ষার্থীদের মানতে হবে যে ১৪ নির্দেশনা

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘ভর্তি–ইচ্ছুক উত্তীর্ণ সব প্রার্থীকে ২৭ জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে গিয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রদান ও বিষয় পছন্দক্রম ফরম পূরণ করতে হবে এবং পূরণকৃত ফরম প্রিন্ট করে নিজের কাছে রেখে দিতে হবে। এ সময়ের মধ্যে বিষয় পছন্দক্রম ফরম পূরণ না করলে কোনো প্রার্থীকে বিষয়–মনোনয়ন দেওয়া যাবে না।’

আরও বলা হয়, ‘মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, উপজাতি/ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, হরিজন ও দলিত সম্প্রদায়, প্রতিবন্ধী কোটায় ভর্তি হতে আগ্রহী উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অফিস চলাকালীন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অফিস থেকে সংশ্লিষ্ট কোটার ফরম সংগ্রহ করতে হবে। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ফরমটি যথাযথভাবে পূরণ করে অনুষদের অফিসে জমা দিতে হবে। কোটার আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই বিষয় পছন্দক্রম (Online থেকে Download করা) ফরম জমা দিতে হবে।’

Also read:ঢাবির কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞানে ভর্তি পরীক্ষা, ৯৩ শতাংশই অকৃতকার্য
আরও পড়ুন