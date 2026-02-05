হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
ভর্তি

হাজী দানেশে স্নাতক ভর্তির প্রথম মেধাতালিকা প্রকাশ ৬ ফেব্রুয়ারি, ভর্তি ৮-৯ ফেব্রুয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তির প্রথম ধাপের সময়সূচি চূড়ান্ত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, স্নাতক ভর্তির প্রথম মেধাতালিকা, অর্থাৎ বিষয়ভিত্তিক ফলাফল আগামীকাল শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) প্রকাশ করা হবে। মেধাতালিকার শিক্ষার্থীদের ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারি ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সশরীর উপস্থিত হয়ে ভর্তিপ্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। এ সময় শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই শেষে চূড়ান্ত ভর্তি নিশ্চিত করা হবে।

Also read:সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা নীতিমালায় বড় পরিবর্তন

যে যে কাগজপত্র লাগবে

  • ভর্তির সময় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আনতে হবে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার মূল সনদ (যদি থাকে)।

  • এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার মূল ট্রান্সক্রিপ্ট।

  • সর্বশেষ অধ্যয়নরত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত প্রশংসাপত্রের মূল কপি।

  • অনলাইন আবেদন ফরমের রঙিন প্রিন্ট কপি।

  • ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র।

  • সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের চার কপি ল্যাব প্রিন্ট ছবি।

নির্ধারিত ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রথম মেধাতালিকায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা ভর্তি না করলে তাঁদের আসন শূন্য হিসেবে গণ্য করা হবে। এসব শূন্য আসনের বিপরীতে পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে মেধাতালিকা প্রকাশ করা হবে।

Also read:অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষার্থী ভিসায় কড়াকড়ি: বাংলাদেশিদের করণীয় কী কী

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, ৬ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত তালিকায় বিষয়প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের আবেদনকালে প্রাপ্ত Applicant ID ও Password ব্যবহার করে নির্ধারিত ওয়েবসাইটে লগইন করে ভর্তি ফি জমাদান সাপেক্ষে অনলাইনে ভর্তি ফরম পূরণ করতে হবে। ভর্তি ফরম ৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা সাতটার পর থেকে পূরণ করা যাবে।

অনলাইনে ভর্তি ফরম পূরণ শেষে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই ফরমটি রঙিন প্রিন্ট করে ৯ ফেব্রুয়ারি বিকেল চারটার মধ্যে সংশ্লিষ্ট ডিন অফিসে জমা দিতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করলে শিক্ষার্থীর আসন বাতিল বলে গণ্য হবে। ভর্তি ফি হিসেবে মেধা ও পছন্দক্রমের ভিত্তিতে বিষয়প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মোবাইল ব্যাংকিং সিস্টেম নগদের মাধ্যমে ১৫ হাজার ৯০৫ টাকা (সার্ভিস চার্জসহ) জমা দিতে হবে।

ভর্তি ফি প্রদানসংক্রান্ত বিস্তারিত নিয়মাবলি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট তে পাওয়া যাবে।

আরও পড়ুন