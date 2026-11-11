রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে আবেদন শুরু ১৫ নভেম্বর, সাপ্লিমেন্টারিতে উত্তীর্ণদেরও যেভাবে সুযোগ

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার আবেদন আগামী বছরের প্রথম দিন ১ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে (ইউজিসি) এক সভায় সম্প্রতি সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ভর্তি পরীক্ষা পেছানোর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়টির ভর্তি পরীক্ষা কমিটি। আজ বুধবার (১১ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
ভর্তি পরীক্ষা কমিটির সভায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ স্নাতক ও স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তিতে আবেদন ও ভর্তি পরীক্ষার তারিখ পুনর্নির্ধারণের সিদ্ধান্ত হয়। ১৫ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত অনলাইনে প্রাথমিক আবেদন করতে পারবেন শিক্ষার্থীরা।
আজ বুধবার (১১ নভেম্বর ২০২৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, উচ্চমাধ্যমিক সম্পূরক (সাপ্লিমেন্টারি) পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা তাদের পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর সাত দিন পর্যন্ত আবেদন করার সুযোগ পাবেন।
এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় এক বা দুই বিষয়ে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের পুনঃপরীক্ষা শুরু হবে ১ ডিসেম্বর ২০২৬। এক বা দুই বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়া প্রায় ৪ লাখ ২০ হাজার শিক্ষার্থীর কেউ পুনঃপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আবেদন করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।
নতুন সূচি অনুযায়ী, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ শুক্রবার, বি ইউনিট (বাণিজ্য)-এর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এদিন বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা এবং বেলা ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত দুই ধাপে পরীক্ষা নেওয়া হবে।
—১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৭, শনিবার সি ইউনিট (বিজ্ঞান)-এর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ওই দিন বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা এবং বেলা ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত পরীক্ষা হবে।
এ ছাড়া ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ শনিবার এ ইউনিট (মানবিক)-এর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এ ইউনিটের পরীক্ষাও সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা এবং বেলা ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত দুই ধাপে নেওয়া হবে।
ভর্তি-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
এর আগে গত ১৬ আগস্ট ২০২৬ তারিখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছিল, ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক ও স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষা আগামী বছরের (২০২৭ সাল) ৮, ৯ ও ১৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষাগুলো যথাক্রমে ‘বি’, ‘সি’ ও ‘এ’ ইউনিটের অধীনে নেওয়া হবে। এর আগে ভর্তি–ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা ১২ থেকে ২৭ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত অনলাইনে প্রাথমিক আবেদন করতে পারবেন।