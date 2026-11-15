বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান অনুষদের বিষয় নিয়ে কেন পড়বেন

দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদ বা ইউনিটের অধীন অনুষদ, ইনস্টিটিউট ও বিভাগে নানা বিষয়ে পড়ার সুযোগ আছে। আধুনিক বিশ্বের প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির মূল চালিকা শক্তি হলো বিজ্ঞান শিক্ষা। ক্যারিয়ারের বিবেচনায় বিজ্ঞান ইউনিটের বিষয়গুলো থেকে পাস করে দেশে সরকারি-বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান, তথ্যপ্রযুক্তি, ওষুধ শিল্প, ব্যাংকিং এবং বিসিএসসহ নানা সম্মানজনক পেশায় যুক্ত হওয়ার অবারিত সুযোগ রয়েছে।
গবেষণার ক্ষেত্রেও মৌলিক ও প্রায়োগিক বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা জলবায়ু পরিবর্তন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং জনস্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এ ছাড়া বিদেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের পূর্ণ বৃত্তি (স্কলারশিপ) ও গবেষণা তহবিল পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ শীর্ষস্থানীয় পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিশ্বমানের ল্যাব ও আধুনিক কারিকুলামে বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনার চমৎকার সুযোগ বিদ্যমান।
বিজ্ঞান অনুষদে যা যা পড়ানো হয়—
বলা হয়, মৌলিক বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণার আঁতুড়ঘর হলো বিজ্ঞান অনুষদ। পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়ন, পরিসংখ্যান এবং ফলিত গণিতের মতো মৌলিক ও প্রায়োগিক বিষয়গুলো এই অনুষদের অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক বিশ্বের যেকোনো প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের মূলে রয়েছে মৌলিক বিজ্ঞানের তত্ত্বীয় জ্ঞান। এই অনুষদের শিক্ষার্থীরা যেমন বিসিএস, ব্যাংক ও করপোরেট সেক্টরে নিজেদের মেধার স্বাক্ষর রাখছেন, তেমনি বিশ্বসেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে (যেমন এমআইটি, হার্ভার্ড, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ) পূর্ণ বৃত্তিসহ উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে থাকেন। তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও গাণিতিক যুক্তিবোধ তৈরি হওয়ায় আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থাগুলোতে এদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।
পদার্থবিজ্ঞান—
মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রতম কণা থেকে শুরু করে মহাজাগতিক রহস্য উন্মোচনে পদার্থবিজ্ঞানের বিকল্প নেই। কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ন্যানোটেকনোলজি, নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ আধুনিক ক্ষেত্রগুলোতে পদার্থবিজ্ঞানীদের চাহিদা আকাশচুম্বী। দেশে পরমাণু শক্তি কমিশন, দেশ-বিদেশের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতা ও বিসিএসে রয়েছে উজ্জ্বল ক্যারিয়ার। বিদেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণার ফান্ডিং বা স্কলারশিপ পাওয়া তুলনামূলক সহজ। নাসা, সার্ন কিংবা বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় গবেষণাগারে বিজ্ঞানী হিসেবে কাজের সুযোগ এই বিষয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত।
গণিত—
গণিতকে বলা হয় সব বিজ্ঞানের ভাষা। এখন তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং, ক্রিপ্টোগ্রাফি ও ফিন্যান্সিয়াল মডেলিংয়ের মূল বলা হয় গণিতকে। দেশে ব্যাংক, বিমা, অ্যাকচুয়ারিয়াল সায়েন্স, তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ও বিসিএসে গণিতের গ্র্যাজুয়েটদের কদর অনেক। বিদেশে পিওর ও অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিকস, ডেটা সায়েন্স এবং ফিন্যান্সিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে।
রসায়ন—
জীবন রক্ষাকারী ওষুধ তৈরি থেকে শুরু করে পরিবেশদূষণ রোধ, শিল্পকারখানার মান নিয়ন্ত্রণ এবং নতুন ম্যাটেরিয়াল উদ্ভাবনে রসায়নের ভূমিকা অপরিসীম। দেশে ওষুধশিল্প (ফার্মাসিউটিক্যালস), পেট্রোকেমিক্যাল, টেক্সটাইল, সিরামিক, বিসিএসআইআর এবং পরিবেশ অধিদপ্তরে রসায়নবিদদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বিদেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কেমিক্যাল বায়োলজি, গ্রিন কেমিস্ট্রি, পলিমার সায়েন্স এবং ড্রাগ ডিজাইনিংয়ে প্রচুর গবেষণা ফান্ডিং পাওয়া যায়। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রসায়নের শিক্ষার্থীদের জন্য টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ ও রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ পাওয়ার হার অত্যন্ত বেশি।
পরিসংখ্যান—
বর্তমান বিশ্ব চলছে ডেটা বা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে, আর এই ডেটা বিশ্লেষণের কারিগর হলেন পরিসংখ্যানবিদেরা। জনস্বাস্থ্য গবেষণা (যেমন আইসিডিডিআরবি), ব্যাংক, বিমা, টেলিকম, মার্কেট রিসার্চ এবং সরকারি-বেসরকারি নীতিনির্ধারণে পরিসংখ্যানবিদদের বিকল্প নেই। বিদেশে বায়োস্ট্যাটিসটিকস, ডেটা সায়েন্স, ইকোনমেট্রিকস এবং এপিডেমিওলজিতে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে, যা দ্রুতই উচ্চ বেতনের করপোরেট বা একাডেমিক ক্যারিয়ার নিশ্চিত করে।
ফলিত গণিত—
বাস্তব জীবনের জটিল সমস্যার গাণিতিক সমাধান খোঁজাই ফলিত গণিতের মূল কাজ। জলবায়ু পরিবর্তন মডেলিং, মহাকাশবিজ্ঞান, ফ্লুইড ডায়নামিকস, অপটিমাইজেশন ও অ্যালগরিদম তৈরিতে এই বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রয়োগ রয়েছে। দেশে সফটওয়্যার ফার্ম, ব্যাংকিং সেক্টর, গবেষণাপ্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকতায় ফলিত গণিতের গ্র্যাজুয়েটরা দারুণ করছেন। বিদেশে কমপিউটেশনাল সায়েন্স, বায়োম্যাথমেটিকস এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাথমেটিকসে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এ বিষয়ের শিক্ষার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়; কারণ, তাদের প্রোগ্রামিং ও গাণিতিক মডেলিংয়ে সমান দক্ষতা থাকে।
জীববিজ্ঞান অনুষদ—
জীবনের রহস্য, পরিবেশের ভারসাম্য ও মানবস্বাস্থ্যের উন্নয়নে কাজ করে জীববিজ্ঞান অনুষদ। মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ; উদ্ভিদবিজ্ঞান; প্রাণিবিদ্যা; প্রাণরসায়ন; মনোবিজ্ঞান; অণুজীব বিজ্ঞান; মৎস্যবিজ্ঞান এবং জিন প্রকৌশল—এই আটটি বিভাগ নিয়ে অনুষদটি গঠিত। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে বায়োটেকনোলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রসারের ফলে এই অনুষদের বিষয়গুলো বিশ্বব্যাপী গবেষণার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। দেশে কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও মৎস্য খাতে যেমন অসংখ্য চাকরির সুযোগ রয়েছে, তেমনি বিদেশে মেডিক্যাল রিসার্চ ও লাইফ সায়েন্সে স্কলারশিপ পাওয়ার হারও ঈর্ষণীয়।
মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ—
কৃষিপ্রধান ও জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ বাংলাদেশের জন্য এ বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। মাটির উর্বরতা রক্ষা, নিরাপদ পানি ব্যবস্থাপনা, পরিবেশদূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং টেকসই কৃষি উন্নয়নে এই বিভাগের গ্র্যাজুয়েটরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। দেশে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, পরিবেশ অধিদপ্তর, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ওয়াসা এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এনজিওতে (যেমন ইউএনডিপি, এফএও) কাজের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। বিদেশে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাডাপটেশন, হাইড্রোলজি এবং সয়েল মাইক্রোবায়োলজিতে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার বিশাল ক্ষেত্র উন্মুক্ত রয়েছে।
উদ্ভিদবিজ্ঞান—
খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, ভেষজ ওষুধ উদ্ভাবন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে উদ্ভিদবিজ্ঞানের গুরুত্ব অপরিসীম। টিস্যু কালচার, উদ্ভিদ প্রজনন এবং জলবায়ু সহনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবনে উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা নিরলস কাজ করছেন। দেশে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, বন বিভাগ এবং শিক্ষকতায় রয়েছে সম্মানজনক ক্যারিয়ার। বিদেশে প্ল্যান্ট বায়োটেকনোলজি, মলিকুলার প্ল্যান্ট প্যাথলজি এবং ইকোলজি নিয়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য প্রচুর স্কলারশিপ ও ফান্ডিংয়ের সুযোগ রয়েছে।
প্রাণিবিদ্যা—
বন্য প্রাণী সংরক্ষণ, কীটতত্ত্ব, পরজীবীবিদ্যা এবং বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় প্রাণিবিদ্যার পাঠ অপরিহার্য। জনস্বাস্থ্য রক্ষায় মশাবাহিত রোগ (যেমন ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া) নিয়ন্ত্রণে মেডিক্যাল এন্টোমলজিস্ট বা কীটতত্ত্ববিদদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশে বন বিভাগ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, আইসিডিডিআরবি, মৎস্য ও বন্য প্রাণী গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় (যেমন আইইউসিএন) চাকরির সুযোগ রয়েছে। বিদেশে ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন, মেরিন বায়োলজি, ইভোল্যুশনারি বায়োলজি এবং এন্টোমলজিতে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এই বিষয়ের শিক্ষার্থীদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।
প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণবিজ্ঞান—
জীবদেহের অভ্যন্তরে ঘটে যাওয়া রাসায়নিক ও আণবিক প্রক্রিয়াগুলো নিয়ে কাজ করে এ বিষয়টি। ক্যানসার গবেষণা, ভ্যাকসিন উদ্ভাবন, ডায়াগনস্টিকস ও ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে প্রাণরসায়নবিদদের অবস্থান শীর্ষে। দেশে আইসিডিডিআরবি, ওষুধ কোম্পানি, ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। বিদেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এটি অন্যতম সেরা একটি বিষয়; মলিকুলার বায়োলজি, ইমিউনোলজি, ক্যানসার বায়োলজি এবং বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সে ফুল ফান্ডেড পিএইচডি ও পোস্টডক্টরাল গবেষণার অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে।
মনোবিজ্ঞান—
আধুনিক কর্মব্যস্ত জীবনে মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের চাহিদা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে হাসপাতাল, ক্লিনিক, করপোরেট প্রতিষ্ঠানে মানবসম্পদ বিভাগ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থায় কাউন্সেলর ও সাইকোলজিস্ট হিসেবে কাজের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। বিদেশে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি, নিউরোসায়েন্স, কগনিটিভ সাইকোলজি এবং অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ারে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার বিশাল বাজার রয়েছে।
অণুজীববিজ্ঞান—
অদৃশ্য অণুজীব (ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক) কীভাবে রোগ সৃষ্টি করে এবং কীভাবে এদের কাজে লাগিয়ে ভ্যাকসিন, অ্যান্টিবায়োটিক ও খাদ্যপণ্য তৈরি করা যায়, তা নিয়েই অণুজীব বিজ্ঞানের পড়াশোনা। মহামারি প্রতিরোধ ও অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স মোকাবিলায় মাইক্রোবায়োলজিস্টরা সম্মুখসারির যোদ্ধা। দেশে ফার্মাসিউটিক্যালস, খাদ্য ও পানীয় শিল্প, আইসিডিডিআরবি, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট এবং ডায়াগনস্টিক ল্যাবে প্রচুর চাকরির সুযোগ রয়েছে। বিদেশে ভাইরোলজি, ইমিউনোলজি, ইনফেকশাস ডিজিজ এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল মাইক্রোবায়োলজিতে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে প্রচুর ফান্ডিং পাওয়া যায়।
মৎস্যবিজ্ঞান—
নদীমাতৃক বাংলাদেশের অর্থনীতি ও পুষ্টি নিরাপত্তায় মৎস্য খাতের অবদান অনস্বীকার্য। মাছের প্রজনন, মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা, রোগ নির্ণয় এবং সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণে মৎস্যবিজ্ঞানীদের ভূমিকা মুখ্য। দেশে বিসিএস (মৎস্য) ক্যাডার, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, মৎস্য অধিদপ্তর, হ্যাচারি, ফিড ইন্ডাস্ট্রি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থায় আকর্ষণীয় ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ রয়েছে। বিদেশে অ্যাকুয়াকালচার, মেরিন সায়েন্স, ফিশ জেনেটিকস এবং অ্যাকুয়াটিক ইকোলজিতে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।
জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি—
একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ও আধুনিক বিজ্ঞান হলো জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি। জিন এডিটিং, জিন থেরাপি, উন্নত জাতের ফসল উদ্ভাবন এবং বায়োফার্মাসিউটিক্যালস তৈরিতে এই বিষয়ের সরাসরি প্রয়োগ রয়েছে। দেশে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি, ওষুধশিল্প, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বায়োটেক স্টার্টআপগুলোতে কাজের সুযোগ বাড়ছে। বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য এটি একটি সোনার হরিণ; জেনেটিকস, জিনোমিকস, স্টেম সেল রিসার্চ এবং সিনথেটিক বায়োলজিতে বিশ্বসেরা ল্যাবগুলোতে কাজের অবারিত সুযোগ রয়েছে।
ফার্মেসি—
ওষুধের নকশা প্রণয়ন, উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করার বিজ্ঞানই হলো ফার্মেসি। বাংলাদেশের অন্যতম রপ্তানি খাত হলো ওষুধশিল্প, যা দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিশ্বের দেড় শতাধিক দেশে ওষুধ রপ্তানি করছে। ফলে দেশে স্কয়ার, ইনসেপ্টা, বেক্সিমকোর মতো শীর্ষস্থানীয় ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোতে প্রোডাকশন, কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এবং রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগে ফার্মাসিস্টদের রয়েছে আকাশচুম্বী চাহিদা ও উচ্চ বেতন। এ ছাড়া হাসপাতাল ফার্মাসিস্ট ও ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরেও কাজের সুযোগ রয়েছে। বিদেশে ফার্মাকোলজি, ড্রাগ ডেলিভারি সিস্টেম এবং ক্লিনিক্যাল ফার্মেসিতে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার পাশাপাশি লাইসেন্স পরীক্ষার মাধ্যমে উন্নত দেশে ফার্মাসিস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে।
আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদ—
পৃথিবীর গঠন, প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করে এই অনুষদ। ভূগোল ও পরিবেশ, ভূতত্ত্ব, সমুদ্রবিজ্ঞান, ডিজাস্টার সায়েন্স এবং আবহাওয়া বিজ্ঞানের মতো পাঁচটি বিভাগ নিয়ে অনুষদটি গঠিত। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলা এবং বাংলাদেশের ব্লু-ইকোনমি বা সমুদ্র অর্থনীতির সম্ভাবনা কাজে লাগাতে এই অনুষদের গ্র্যাজুয়েটরা অপরিহার্য। দেশি-বিদেশি গবেষণা সংস্থা, জ্বালানি খাত এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থায় এই অনুষদের শিক্ষার্থীদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।
ভূগোল ও পরিবেশ—
মানুষ ও প্রকৃতির আন্তসম্পর্ক, নগর পরিকল্পনা, জিআইএস ও রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তির ব্যবহার এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করে এই বিভাগ। দেশে নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), এলজিইডি, পরিবেশ অধিদপ্তর, জিআইএস বিশ্লেষক হিসেবে এবং দেশি-বিদেশি এনজিওতে প্রচুর চাকরির সুযোগ রয়েছে। বিদেশে আরবান প্ল্যানিং, জিওইনফরমেটিকস, এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট এবং ক্লাইমেট পলিসিতে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এই বিষয়ের শিক্ষার্থীদের কদর অনেক।
ভূতত্ত্ব—
পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন, খনিজ সম্পদ (তেল, গ্যাস, কয়লা), ভূগর্ভস্থ পানি এবং ভূমিকম্পের ঝুঁকি নিয়ে গবেষণা করে ভূতত্ত্ব বিভাগ। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পেট্রোবাংলা, বাপেক্স, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) এবং বিভিন্ন খনিজ ও প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানে ভূতত্ত্ববিদদের একচেটিয়া চাহিদা রয়েছে। বিদেশে পেট্রোলিয়াম জিওলজি, হাইড্রোজিওলজি, জিওফিজিকস এবং এনভায়রনমেন্টাল জিওলজিতে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার প্রচুর ফান্ডিং পাওয়া যায়। তেল-গ্যাস ও খনিজ অনুসন্ধানকারী বহুজাতিক কোম্পানিগুলোতে ভূতত্ত্ববিদেরা বিশ্বের অন্যতম সর্বোচ্চ বেতনভুক্ত পেশাজীবী হিসেবে কাজ করেন।
সমুদ্রবিজ্ঞান—
বিশাল সমুদ্রসীমা জয়ের পর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ‘ব্লু-ইকোনমি’ বা সমুদ্র অর্থনীতির গুরুত্ব অপরিসীম, আর এর নেতৃত্ব দিচ্ছে সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগ। সামুদ্রিক সম্পদ অনুসন্ধান, জলবায়ু পরিবর্তনে সমুদ্রের ভূমিকা, উপকূলীয় ব্যবস্থাপনা এবং সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য নিয়ে এখানে গবেষণা করা হয়। দেশে বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বোরি), নৌবাহিনী, বন্দর কর্তৃপক্ষ, মৎস্য ও জ্বালানি খাতে কাজের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। বিদেশে মেরিন সায়েন্স, ফিজিক্যাল ওশানোগ্রাফি এবং ক্লাইমেট মডেলিংয়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার বিশাল সুযোগ রয়েছে।
ডিজাস্টার সায়েন্স অ্যান্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স—
প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জলবায়ু সহনশীলতা তৈরিতে এই বিভাগটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় বৈজ্ঞানিক ও ব্যবস্থাপনাগত কৌশল শেখানো হয় এখানে। দেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ফায়ার সার্ভিস, রেড ক্রিসেন্ট, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা (যেমন ইউএনডিপি, ইউনিসেফ) এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোতে এই বিষয়ের গ্র্যাজুয়েটদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বিদেশে ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন, ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাডাপটেশন এবং সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার প্রচুর স্কলারশিপ পাওয়া যায়।
আবহাওয়া বিজ্ঞান—
আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদান, জলবায়ু পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ এবং কৃষি ও বিমান চলাচলে আবহাওয়া–সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহে আবহাওয়া বিজ্ঞানের ভূমিকা অপরিহার্য। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের এই যুগে চরম আবহাওয়া মোকাবিলায় আবহাওয়াবিদদের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। দেশে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, কৃষি আবহাওয়া প্রকল্প, বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং জলবায়ু গবেষণা প্রতিষ্ঠানে চাকরির সরাসরি সুযোগ রয়েছে। বিদেশে অ্যাটমোস্ফেরিক সায়েন্স, ক্লাইমেট ডায়নামিকস এবং রিমোট সেন্সিংয়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে প্রচুর ফান্ডিং ও কাজের সুযোগ বিদ্যমান।
ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদ—
আধুনিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের কারিগর তৈরি করে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদ। ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং এবং রোবটিক্সের মত পাঁচটি বিভাগ নিয়ে অনুষদটি গঠিত। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এই অনুষদের বিষয়গুলো বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে চাহিদাসম্পন্ন। দেশি-বিদেশি টেক জায়ান্ট, পাওয়ার সেক্টর এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানে এই অনুষদের প্রকৌশলীরা শীর্ষ পর্যায়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।
ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং—
বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সঞ্চালন থেকে শুরু করে সেমিকন্ডাক্টর, চিপ ডিজাইন, টেলিকমিউনিকেশন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি—সব ক্ষেত্রেই তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশলীদের একচ্ছত্র আধিপত্য। দেশে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি (পিজিসিবি), ডেসকো, ডিপিডিসি, টেলিকম কোম্পানি (গ্রামীণফোন, রবি), ইলেকট্রনিক্স শিল্প (ওয়ালটন) এবং সরকারি-বেসরকারি প্রকৌশল সংস্থায় প্রচুর চাকরির সুযোগ রয়েছে। বিদেশে ভিএলএসআই, ন্যানোইলেকট্রনিকস, পাওয়ার সিস্টেম এবং ফটোনিক্সে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার অবারিত সুযোগ রয়েছে, যা ইন্টেল, এনভিডিয়া বা অ্যাপলের মতো প্রতিষ্ঠানে ক্যারিয়ার গড়ার পথ প্রশস্ত করে।
ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল—
রসায়নের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে শিল্পকারখানার বৃহৎ উৎপাদনে রূপান্তর করার কৌশলই হলো কেমিকৌশল। সার কারখানা, ওষুধশিল্প, পেট্রোকেমিক্যাল, সিমেন্ট, সিরামিক, কাগজ, চামড়া এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণশিল্পে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের চাহিদা অপরিসীম। দেশে বিসিআইসি, পেট্রোবাংলা, ইউনিলিভার, বহুজাতিক কোম্পানি এবং শিল্পকারখানায় উচ্চ বেতনে চাকরির সুযোগ রয়েছে। বিদেশে প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং, পলিমার টেকনোলজি, এনার্জি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার প্রচুর ফান্ডিং পাওয়া যায়।
কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং—
বর্তমান ডিজিটাল বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং চাহিদাসম্পন্ন বিষয় হলো কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং। সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, সাইবার সিকিউরিটি, ক্লাউড কম্পিউটিং ও ডেটা সায়েন্সের মতো ক্ষেত্রগুলোতে সিএসই গ্র্যাজুয়েটরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন। দেশে সফটওয়্যার ফার্ম, ব্যাংক, টেলিকম, স্টার্টআপ এবং ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে ঘরে বসেই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অবারিত সুযোগ রয়েছে। বিদেশে উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি গুগল, মাইক্রোসফট, মেটা ও অ্যামাজনের মতো বিশ্বসেরা টেক জায়ান্টগুলোতে সরাসরি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যোগদানের সোনালি সুযোগ রয়েছে।
নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং—
রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ পারমাণবিক শক্তির যুগে প্রবেশ করেছে, যা নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গুরুত্ব বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়াও চিকিৎসাক্ষেত্রে (নিউক্লিয়ার মেডিসিন ও ক্যানসার চিকিৎসা), কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের নিরাপদ ব্যবহারে এই প্রকৌশলীদের ভূমিকা মুখ্য। দেশে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এবং পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষে আকর্ষণীয় ক্যারিয়ারের সুযোগ রয়েছে। বিদেশে নিউক্লিয়ার ফিউশন, রেডিয়েশন প্রটেকশন এবং এনার্জি পলিসিতে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার প্রচুর স্কলারশিপ রয়েছে।
রোবোটিকস অ্যান্ড মেকাট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং—
মেকানিক্যাল, ইলেকট্রনিকস এবং কম্পিউটার সায়েন্সের সমন্বয়ে গঠিত এক অত্যাধুনিক প্রকৌশল শাখা হলো রোবোটিকস অ্যান্ড মেকাট্রনিকস। শিল্পকারখানায় অটোমেশন, স্মার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং, ড্রোন প্রযুক্তি, স্বয়ংক্রিয় যানবাহন এবং মেডিক্যাল রোবোটিকস তৈরিতে এই বিষয়ের প্রকৌশলীরা কাজ করেন। দেশে আধুনিক শিল্পকারখানাগুলোতে অটোমেশন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়ের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। বিদেশে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, অটোনমাস সিস্টেম, হিউম্যান-রোবট ইন্টারঅ্যাকশন এবং বায়োমেডিক্যাল রোবটিকসে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার বিশাল ক্ষেত্র ও প্রচুর ফান্ডিং উন্মুক্ত রয়েছে।
অ্যাপ্লায়েড স্ট্যাটিসটিকস অ্যান্ড ডেটা সায়েন্স
বিগ ডেটা ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যুগে ডেটা সায়েন্স হলো বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল ক্যারিয়ার ক্ষেত্র। অ্যাপ্লায়েড স্ট্যাটিসটিকস অ্যান্ড ডেটা সায়েন্স বিষয়ে পরিসংখ্যানের তাত্ত্বিক জ্ঞানের সঙ্গে আধুনিক কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ও মেশিন লার্নিংয়ের সমন্বয় ঘটানো হয়। দেশে ব্যাংক, টেলিকম, ই-কমার্স, জনস্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইসিডিডিআরবি) এবং বহুজাতিক কোম্পানিতে ডেটা সায়েন্টিস্ট ও ডেটা অ্যানালিস্ট হিসেবে উচ্চ বেতনে চাকরির সুযোগ রয়েছে। বিদেশে ডেটা সায়েন্স, বায়োস্ট্যাটিসটিকস, প্রেডিক্টিভ অ্যানালিটিকস এবং এআই গবেষণায় ফুলফান্ডেড স্কলারশিপ পাওয়ার হার অত্যন্ত বেশি।
পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞানে—
সুস্থ জাতি গঠনে নিরাপদ খাদ্য ও সুষম পুষ্টির কোনো বিকল্প নেই। খাদ্যের পুষ্টিগুণ বিশ্লেষণ, খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন এবং জনস্বাস্থ্য পুষ্টিনীতি প্রণয়নে পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞানের গ্র্যাজুয়েটরা অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। দেশে সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, খাদ্য ও পানীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট এবং জাতিসংঘের সংস্থাগুলোতে (যেমন ডব্লিউএফপি, ইউনিসেফ, এফএও) সম্মানজনক চাকরির সুযোগ রয়েছে। বিদেশে ফুড টেকনোলজি, নিউট্রিশনাল এপিডেমিওলজি, পাবলিক হেলথ এবং ফুড সেফটি নিয়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার প্রচুর ফান্ডিং ও ক্যারিয়ার সুযোগ রয়েছে।
সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং—
বর্তমান বিশ্বের অর্থনীতি ও জীবনযাত্রা পরিচালিত হচ্ছে সফটওয়্যারের মাধ্যমে। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় শিক্ষার্থীদের ইন্ডাস্ট্রি-রেডি সফটওয়্যার আর্কিটেক্ট ও ডেভেলপার হিসেবে গড়ে তোলে। এখানে কোডিংয়ের পাশাপাশি সফটওয়্যার ডিজাইন, টেস্টিং, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এবং সাইবার নিরাপত্তার হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। দেশে ও বিদেশে সফটওয়্যার কোম্পানি, ফিনটেক, ব্যাংক এবং গ্লোবাল টেক জায়ান্টগুলোতে এই বিষয়ের গ্র্যাজুয়েটদের শতভাগ কর্মসংস্থানের রেকর্ড রয়েছে। বিদেশে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, সাইবার সিকিউরিটি এবং হিউম্যান-কম্পিউটার ইন্টারঅ্যাকশনে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।
লেদার, ফুটওয়্যার ও লেদার প্রোডাক্টস ইঞ্জিনিয়ারিং—
তৈরি পোশাকের পর বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি খাত হলো চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যশিল্প। লেদার, ফুটওয়্যার ও লেদার প্রোডাক্টস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়ার সুযোগ আছে। লেদার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়ে কাঁচা চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবেশবান্ধব ট্যানিং প্রযুক্তি এবং চামড়ার গুণগত মান উন্নয়নে লেদার ইঞ্জিনিয়াররা কাজ করেন। দেশে ও বিদেশের আধুনিক ট্যানারি এবং কেমিক্যাল কোম্পানিতে তাঁদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। ফুটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ডিজাইন, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা এবং কোয়ালিটি কন্ট্রোল পড়ানো হয়। ফুটওয়্যার ইঞ্জিনিয়াররা বিভিন্ন রপ্তানিমুখী কারখানায় কাজের সুযোগ পান। লেদার প্রোডাক্টস ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে চামড়াজাত ফ্যাশন পণ্য ডিজাইন ও উৎপাদন নিয়ে পড়ানো হয়। এই তিনটি বিষয়েই গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার আগেই দেশি-বিদেশি বায়িং হাউস ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ তৈরি হয়। পাশাপাশি ইউরোপ (বিশেষ করে ইতালি, জার্মানি, যুক্তরাজ্য) ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স, পলিমার ও ফ্যাশন টেকনোলজিতে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার চমৎকার সুযোগ রয়েছে।