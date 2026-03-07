রুয়েটে দ্বিতীয় পর্যায়ের ভর্তি শেষেও ১৫৫ আসন ফাঁকা, তৃতীয় পর্যায়ে ভর্তির তারিখ ঘোষণা

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ১ হাজার ৭৫ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ভর্তির পরও ১৫৫ আসন ফাঁকা রয়েছে।
রুয়েট ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, তৃতীয় পর্যায়ে ভর্তির জন্য বিবেচিত মেধাক্রম ৩৫০১ থেকে ৩৭১৬ ও আসন ফাঁকা থাকা সাপেক্ষে মেধাক্রম ৩৭১৭ থেকে ৪১০০ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের আগামী ৬ এপ্রিল রুয়েট গেস্টহাউসে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।
রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি–ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের মেধাক্রম ও বিভাগ পছন্দের ক্রমানুসারে প্রস্তুতকৃত তালিকা প্রকাশ করা হলো। ভর্তি–ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের ব্যাংক চলাকালে ভর্তি ফি ১৮ হাজার ৫০০ টাকা প্রদান করে ভর্তি নিশ্চিতকরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।
এবার পুরকৌশল, যন্ত্রকৌশল এবং ইলেকট্রনিক ও কম্পিউটার কৌশল অনুষদগুলোর অধীন ১৪টি বিভাগে ১ হাজার ২৩০ সাধারণ আসন রয়েছে। এর পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত পাঁচটি আসনসহ ১ হাজার ২৩৫ আসনে ভর্তি নেওয়া হবে।