উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএমএড প্রোগ্রাম, আবেদন ফি ৭০০ টাকা

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) স্কুল অব এডুকেশন পরিচালিত ব্যাচেলর অব মাদ্রাসা এডুকেশন (বিএমএড) প্রোগ্রামে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে (ব্যাচ–২০২৬) ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
ব্যাচেলর অব মাদ্রাসা এডুকেশন (বিএমএড) প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য https://osapsnew.bou.ac.bd–এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
১. আবেদন ফি: ৭০০ টাকা মাত্র।
২. নিজস্ব মুঠোফোন নম্বর ও ই–মেইল আইডি ব্যবহার করে আবেদন করতে হবে।
৩. প্রার্থীকে অবশ্যই আবেদনের কপি, ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
১. সরকার অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম ফাজিল বা ফাজিল সমমানের ডিগ্রি। অথবা
২. সরকার অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আল–কোরআন ও তাজবিদ বা আল হাদিস বা আরবি বা আকাইদ ও ফিকহ বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি।
অথবা
৩. ন্যূনতম ফাজিল ডিগ্রিসহ সরকারি বা সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসা বা স্কুলের শিক্ষক।
১. অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ: ২৯ নভেম্বর ২০২৫।
২. প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা ও মৌখিক পরীক্ষার তারিখ প্রকাশ: ৪ ডিসেম্বর ২০২৫।
৩. অনলাইনে প্রবেশপত্র পাওয়ার তারিখ: ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে মৌখিক পরীক্ষার আগপর্যন্ত।
# ভর্তির বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: www.bou.ac.bd