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জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিষয়ে ৭ নভেম্বরের পরীক্ষা স্থগিত, নতুন তারিখ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫ সালের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের আগামী ৭ নভেম্বরের নির্ধারিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। স্থগিত হওয়া পরীক্ষাটি ২৬ নভেম্বর ২০২৬ অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল বুধবার (২৮ অক্টোবর ২০২৬) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

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বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অনিবার্য কারণে আগামী ৭ নভেম্বর (শনিবার) অনুষ্ঠেয় অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। পরিবর্তিত সময়সূচি অনুযায়ী, স্থগিত পরীক্ষাটি ২৬ নভেম্বর (বৃহস্পতিবার) বেলা ১টায় অনুষ্ঠিত হবে।

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পরীক্ষার কোড ২২০২। পরীক্ষার সময়সূচি প্রশ্নপত্রে উল্লিখিত সময় অনুযায়ী নির্ধারিত থাকবে। বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দর্শন, ইসলামিক শিক্ষা, গ্রন্থাগার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, নৃবিজ্ঞান, ভূগোল, মনোবিজ্ঞান, সংগীত ও ক্রীড়া বিজ্ঞানসহ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর পরীক্ষার্থীদের এ পরিবর্তিত সূচি অনুসরণ করতে হবে।

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