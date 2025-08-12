নটর ডেম কলেজে ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, মৌখিক বুধবার, সঙ্গে যা আনতে হবে

নটর ডেম কলেজে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তিতে লিখিত পরীক্ষার ফল গতকাল সোমবার প্রকাশ করা হয়েছে। উত্তীর্ণদের মৌখিক পরীক্ষার (ভাইভা) সময়সূচিও প্রকাশ করা হয়েছে। একই সঙ্গে কার কোথায় ভাইভা হবে, সেটাও জানানো হয়েছে। এ ছাড়া মৌখিক পরীক্ষার সময় শিক্ষার্থীদের কোনো কোনো কাগজপত্র সঙ্গে আনতে হবে, সে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
গতকাল সোমবার (১১ আগস্ট) সন্ধ্যায় ফলাফল প্রকাশের এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তি বলা হয়েছে, এসএসসির জিপিএ ও লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্টসংখ্যক প্রার্থীকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। নির্বাচিত প্রার্থীদের আগামী ১৩ আগস্ট, বুধবার ভর্তি আবেদনের আইডি নম্বর অনুযায়ী প্রকাশিত সময়সূচি অনুসারে নির্দিষ্ট কক্ষে উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। পরীক্ষার শুরু হওয়ার ৩০ মিনিট আগে কলেজ গেটে উপস্থিত থাকতে হবে প্রার্থীদের। এসএসসির জিপিএ, ভর্তি লিখিত পরীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মেধাক্রম অনুসারে চূড়ান্তভাবে ভর্তির জন্য মনোনীত করা হবে প্রার্থীদের। আগামী ১৪ আগস্ট বিকেল পাঁচটার মধ্যে কলেজের ওয়েবসাইটে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিতদের তালিকা মেধাক্রম অনুসারে প্রকাশ করা হবে।
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার দিনে ভর্তি পরীক্ষার আবেদনের প্রবেশপত্র, এসএসসি পরীক্ষার মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড, এসএসসি পরীক্ষার মার্কসশিট ও সহশিক্ষা কার্যক্রমের সনদ (যদি থাকে)।
নটর ডেম কলেজকে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে মোট ৩ হাজার ২৯০ আসনে শিক্ষার্থী ভর্তি নেবে। বিজ্ঞান বিভাগে আসন: বাংলা মাধ্যম-১৮১০টি, ইংরেজি ভার্সন-৩২০টি, মানবিক বিভাগে আসন: ৪১০টি এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে আসন: ৭৫০টি।
*মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি দেখুন এখানে