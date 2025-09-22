সরকারি খরচে ৫টি পোশাকশিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ ও চাকরিপ্রাপ্তিতে সহায়তা

দেশের ৫টি প্রতিষ্ঠানে পোশাকশিল্পের বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সার্বিক তত্ত্বাবধানে দুই মাস এবং তিন মাস মেয়াদি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন চলছে। প্রশিক্ষণ কোর্সটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থ বিভাগ, এসআইসিআইপির তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ সরকারি খরচে বিনা মূল্যে করানো হবে। কোর্স শেষে চাকরিপ্রাপ্তিতে সহায়তা করবে আয়োজকেরা।
ভতি৴র সময় যা লাগবে—
১. পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি- এক কপি।
২. শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের ফটোকপি- এক কপি।
৩. জাতীয় পরিচয়পত্র (বয়স ২০ বছর বা তদূর্ধ্ব হলে) অথবা (বয়স ১৮ থেকে ২০ বছরের কম হলে অনলাইনে যাচাই করা জন্মনিবন্ধনের ফটোকপি এক কপি।)
প্রশিক্ষণের প্রতিষ্ঠান নাম—
১. ইনস্টিটিউট অব অ্যাপারেলস রিসার্চ অ্যান্ড টেকনোলজি (আইএআরটি) প্ল্যানার্স টাওয়ার (১৭ ফ্লাওয়ার, ১৩/এ সোনারগাঁও রোড, বাংলামোটর, ঢাকা);
কোর্সের নাম:—
ক. পোশাক মার্চেন্ডাইজিং,
খ. উন্নত পোশাক উৎপাদন এবং লিন ব্যবস্থাপনা,
গ. আরএমজির জন্য সামাজিক ও পরিবেশগত সম্মতি,
ঘ. বাণিজ্য ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা,
ঙ. উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা,
কোর্সের মেয়াদ: তিন মাস
আবেদনের যোগ্যতা: স্নাতক বা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমমান।
২. পোশাক গবেষণা ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট (আইএআরটি) এসকেএমইএ ভবন (৫ম তলা), ওভাসারা, নারায়ণগঞ্জ
কোর্সের নাম:—
ক. পোশাক মার্চেন্ডাইজিং,
খ. উন্নত পোশাক উৎপাদন এবং লিন ম্যানেজমেন্ট,
গ. আরএমজির জন্য সামাজিক ও পরিবেশগত সম্মতি,
ঘ. উৎপাদন ব্যবস্থাপনা এবং সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা,
কোর্সের মেয়াদ: তিন মাস
আবেদনে যোগ্যতা: স্নাতক বা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমমান।
৩. পোশাক গবেষণা ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট (আইএআরটি) এস আলম সেন্টার (তৃতীয় তলা), আগ্রাবাদ সি/এ, চট্টগ্রাম,
কোর্সের নাম:—
ক. আরএমজির জন্য সামাজিক ও পরিবেশগত সম্মতি,
কোর্সের মেয়াদ: তিন মাস,
আবেদনে যোগ্যতা: স্নাতক বা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমমান।
৪. বিকেএমইএ কর্মী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চেম্বার ভবন (দ্বিতীয় তলা), চানমান, নারায়ণগঞ্জ,
কোর্সের নাম:
ক. তৈরি পোশাকের মান নিয়ন্ত্রণ।
খ. কম্পিউটারাইজড সোয়েটার মেশিন পরিচালনা
গ. উন্নত সেলাই মেশিন কার্যকলাপ (বহু দক্ষতা)।
কোর্সের মেয়াদ: দুই মাস
আবেদনে যোগ্যতা: এসএসসি ও পঞ্চম শ্রেণি।
৫. বিকেএমইএ কর্মী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট হাকিম প্লাজা (চতুর্থ তলা), পদুয়ার বাজার, কুমিল্লা,
কোর্সের নাম:
ক. তৈরি পোশাকের মান নিয়ন্ত্রণ,
খ. উন্নত সেলাই মেশিন কার্যকলাপ (বহু দক্ষতা)।
কোর্সের মেয়াদ: দুই মাস
যোগ্যতা: এসএসসি ও পঞ্চম শ্রেণি।
প্রশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা—
১. নারী, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিতদের বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে,
২. বয়সসীমা: ১৮ থেকে ৪৫ বছর।
৩. প্রশিক্ষণে উপস্থিতির ভিত্তিতে নিয়ম অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান।
৪. প্রশিক্ষণ শেষে উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদের সার্টিফিকেট প্রদান ও চাকরি পেতে সহায়তা দেওয়া হবে।
প্রশিক্ষণের আবেদনপত্র জমার বিস্তারিত—
জরুরি ভিত্তিতে আগ্রহী প্রার্থীদের কাছের প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে আবেদন জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। আবেদনপত্র বিকেএমইএর ওয়েবসাইট পাওয়া যাবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫
প্রোগ্রাম অফিস: সিসিপ-বিকেএমইএ প্রোগ্রাম, প্ল্যানার্স টাওয়ার (৫ম তলা), ১৩/এ সোনারগাঁও রোড, ঢাকা।
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট