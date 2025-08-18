রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে দুটি প্রোগ্রাম, আবেদন শেষ ২১ আগস্ট

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের অধীনে দ্বিতীয় ব্যাচ জুলাই–ডিসেম্বর–২০২৫ (জুলাই–ডিসেম্বর) সেশনে প্রফেশনাল অব মাস্টার্স অব ল’ (পিএলএলএম) ছাত্রছাত্রী ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

আবেদনকারীর যোগ্যতা

১. এসএসসি বা সমমান ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় প্রতিটিতে ন্যূনতম জিপিএ–২.৫০ সহ উভয় পরীক্ষায় ৬.০০ থাকতে হবে। সনাতন পদ্ধতির ক্ষেত্রে উভয় পরীক্ষায় প্রতিটিতে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ থাকতে হবে।

২. এক বছর মেয়াদি: পিএলএলএম ভর্তির জন্য আবেদনকারীকে পাবলিক বা ইউজিসি অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবিতে (অনার্স) সিজিপিএ–২.৫০ বা সনাতন পদ্ধতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণি থাকতে হবে।

৩. দুই বছর মেয়াদি: পিএলএলএমে ভর্তির জন্য আবেদনকারীর এলএলবি (পাস) ডিগ্রি পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ–২.৫০ অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে আবেদনকারীর দ্বিতীয় শ্রেণিসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকলে এ শর্ত শিথিলযোগ্য। তবে শর্ত থাকে যে ন্যূনতম ১০ জন যোগ্যতাসম্পন্ন আবেদনকারী না পেলে কোর্স শুরু করা হবে না।

ভর্তির গুরুত্বপূর্ণ তারিখ

১. আবেদনের শেষ তারিখ: ২১ আগস্ট ২০২৫।

২. ভর্তির লিখিত পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৩ আগস্ট ২০২৫, শনিবার বেলা ২টা ৩০ মিনিট।

৩. ভর্তি পরীক্ষার স্থান: আইন বিভাগ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একাডেমিক ভবন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৪. ভর্তির সময়: ২৮ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।

৫. ক্লাস শুরুর তারিখ: ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

আবেদনে যা প্রয়োজন

১. সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর, পিএলএলএম (দ্বিতীয় ব্যাচ)–৪৬২৭৬০১০০৩৮৪৮ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস শাখা। রাজশাহী বরাবর এক হাজার টাকার জমার রসিদ।

২. এক মাসের মধ্যে সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের তিন কপি রঙিন ছবি।

৩. শিক্ষাগত যোগ্যতার সব সনদ ও নম্বরপত্রের ফটোকপি।

৪. জাতীয় পরিচয়পত্র বা পাসপোর্টের ফটোকপি বা ছবিসহ এইচএসসি রেজিস্ট্রেশন কার্ড।

৫. সাক্ষাৎকারের সময় ৩ ও ৪ নম্বরে কাগজপত্রের প্রমাণ হিসেবে মূল কপি দেখাতে হবে।

বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট:

