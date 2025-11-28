মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা: জিপিএ হালনাগাদে নতুন নির্দেশনা দিল স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের এইচএসসি পরীক্ষার জিপিএ হালনাগাদ শেষ হয়েছে। ভর্তিচ্ছুদের হালনাগাদের তথ্য অনলাইন আবেদন কপি ডাউনলোডের নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর। একই সাথে অনলাইন আবেদনে জিপিএর সঠিক তথ্য না পাওয়া গেলে তিন দিনের মধ্যে যোগাযোগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর ২০২৫) স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষার শিক্ষাবোর্ডসমূহের পুনঃনীরিক্ষাকৃত ফল অনুসারে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের এমবিবিএস এবং বিডিএস ভর্তি পরীক্ষার আবেদনকারীদের পরীক্ষার জিপিএ ইতোমধ্যে হালনাগাদ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের অনলাইন পোর্টাল http://dgme.teletalk.com.bd লগইন করার পর Applicant's Copy তে ক্লিক করে নিজ নিজ ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে হালনাগাদকৃত অনলাইন আবেদনের কপি অবশ্যই ডাউনলোডপূর্বক প্রিন্ট করে সংরক্ষণ করতে হবে।
অনলাইন আবেদনে জিপিএ সংক্রান্ত সঠিক তথ্য না পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে আগামী তিন কার্যদিবসের মধ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের চিকিৎসা শিক্ষা শাখায় প্রমাণসহ যোগাযোগের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লিখিত সময়সীমার পর কোনো আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।
গত ২১ নভেম্বর ২০২৫ অনলাইন আবেদন শেষ হয়েছে। প্রায় এক লাখ ২২ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে আবেদন করেছেন। এবার ৩৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজে আসন রয়েছে ৫ হাজার ১০০টি। সরকারি ডেন্টাল কলেজ ও মেডিকেল কলেজের ডেন্টাল ইউনিটে আসন সংখ্যা ৫৪৫টি।আগামী ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ একযোগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সের ভর্তি পরীক্ষা।