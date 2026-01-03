কৃষি গুচ্ছের ৯ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা আজ, পরীক্ষার্থীদের জন্য যে নির্দেশনা

কৃষি গুচ্ছের ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আজ শনিবার (৩ জানুয়ারি ২০২৬)। বেলা দুইটা থেকে তিনটা পর্যন্ত চলবে এ পরীক্ষা। পরীক্ষা শুরুর এক ঘণ্টা আগেই কেন্দ্রের নির্ধারিত কক্ষে উপস্থিত থাকতে হবে ভর্তি–ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে। বার্তায় বলা হয়েছে, ‘আগামী ৩ জানুয়ারি আপনার প্রবেশপত্রে উল্লিখিত কেন্দ্রে কৃষি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা ২০২৫-২৬ অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার দিন বেলা একটার মধ্যে পরীক্ষা কক্ষে উপস্থিত হতে হবে।’
এবার কৃষি গুচ্ছের ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আসনসংখ্যা ৩ হাজার ৭০১। অনলাইনে ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শুরু হয় গত ২৫ নভেম্বর ২০২৫ থেকে। ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে আবেদন। এ বছর ভর্তি পরীক্ষার দায়িত্বে রয়েছে গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (গাকৃবি)।
কৃষি গুচ্ছের আওতাধীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
পরীক্ষা কত নম্বরে, কোন কোন বিষয়ে—
এমসিকিউ পদ্ধতিতে ১০০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ৩ জানুয়ারি ২০২৬, শনিবার বেলা দুইটা থেকে তিনটা পর্যন্ত ৯টি কেন্দ্রে ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এক বা একাধিক উপকেন্দ্রে একযোগে অনুষ্ঠিত হবে।
২০২৫ সালের এইচএসসি/সমমানের পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী (ইংরেজি ১০, প্রাণিবিজ্ঞান ১৫, উদ্ভিদবিজ্ঞান ১৫, পদার্থবিজ্ঞান ২০, রসায়ন ২০ ও গণিত ২০ নম্বর) প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য ১ (এক) নম্বর প্রদান করা হবে এবং প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।
ফলাফল প্রস্তুত কীভাবে—
মোট ১৫০ নম্বরের ভিত্তিতে ফলাফল প্রস্তুত করা হবে। ভর্তি পরীক্ষার ১০০ নম্বরের সঙ্গে এসএসসি/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের (চতুর্থ বিষয় ব্যতীত) ভিত্তিতে ২৫ এবং এইচএসসি/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের (চতুর্থ বিষয় ব্যতীত) ভিত্তিতে ২৫ নম্বর যোগ করে ফলাফল প্রস্তুত করে মেধা ও অপেক্ষমাণ তালিকা তৈরি করা হবে।
পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ সময়সূচি—
১. প্রবেশপত্র ডাউনলোড: ২৭-১২-২০২৫ তারিখ থেকে পরীক্ষার পূর্ব পর্যন্ত।
২. ওয়েবসাইটে আসনবিন্যাস প্রকাশ: ২৭-১২-২০২৫।
৩. ভর্তি পরীক্ষা: ০৩-০১-২০২৬ তারিখ, শনিবার বেলা ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত।
৪. ফলাফল প্রকাশ: ০৭-০১-২০২৬ তারিখে।