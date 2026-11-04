মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলে ২০২৭ সালে নার্সারিতে ভর্তি

মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজে ২০২৭ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। প্রার্থীর বয়স ১ জানুয়ারি ২০২৭ তারিখে ৪ বছর থেকে ৫ বছরের মধ্যে হতে হবে (জন্মতারিখ: ০১ জানুয়ারি ২০২২ সাল থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত)।
ক্যাটাগরি হলো—
১. সেনাবাহিনীর সদস্যদের সন্তান (কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত),
২. নেভি, এয়ারফোর্স ও প্রতিরক্ষা খাতে কর্মরত ব্যক্তিদের সন্তান,
৩. অসামরিক ও অন্যান্য ব্যক্তিদের সন্তান।
অনলাইন আবেদন
১. ভর্তি আবেদন ওয়েবসাইটে Online Admission–এ ক্লিক করে ১০ অক্টোবর থেকে ২০ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত (২৪ ঘণ্টা) নার্সারি শ্রেণির ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে।
২. প্রবেশপত্র প্রিন্ট করে রাখতে হবে।
৩. প্রতিষ্ঠানের ভেতর কোনো প্রকার ভর্তি ফরম বিতরণ করা হবে না।
৪. আবেদনপত্রের মূল্য ৫০০ টাকা।
অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট গ্রহণ
# শিক্ষার্থীদের সঠিক বয়স, ক্যাটাগরিসহ সব তথ্যের সঠিকতা যাচাই–বাছাইয়ের লক্ষ্যে অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট গ্রহণের জন্য নিচের সময়ে ডাকা হবে।
# প্রার্থীর প্রবেশপত্র ও জন্মনিবন্ধন সনদ অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে।
# মা অথবা বাবা যেকোনো একজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন।
# তথ্যে কোনো গড়মিল পরিলক্ষিত হলে উক্ত প্রার্থী ভর্তির অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।
#অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট কোনোক্রমেই ভর্তির চূড়ান্ত নিশ্চয়তা হিসেবে বিবেচিত নয়। শুধু বয়স ও নথিপত্রের সঠিকতা নিরূপণের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত।
# অসামরিক প্রার্থী: বাংলা ভার্সন ৮ ডিসেম্বর ও ইংরেজি ভার্সন ৯ ডিসেম্বর ২০২৬।
# সামরিক প্রার্থী: উভয় ভার্সন ১০ ডিসেম্বর ২০২৬।
অ্যাপ্টিটিউড টেস্টের ফলাফল প্রকাশ
১২ ডিসেম্বর ২০২৬ তারিখে অ্যাপ্টিটিউড টেস্টের ফলাফল প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।
লটারি কার্যক্রম
১৪ ডিসেম্বর ২০২৬ তারিখে বেলা ১১টায় অ্যাপ্টিটিউড টেস্টে বাছাই করা শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে নির্ধারিতসংখ্যক শিক্ষার্থীকে নির্বাচন করা হবে।
ভর্তি ও শ্রেণি কার্যক্রম
লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত প্রার্থীদের ওই দিনই ভর্তির ফরম বিতরণ করা হবে। ১৫ ডিসেম্বর ২০২৬ তারিখে ভর্তির ফরম জমা নেওয়া হবে।
# বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট: www.mcpsc.edu.bd