আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল ইনস্টিটিউট
আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল ইনস্টিটিউট
ভর্তি

আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল ইনস্টিটিউটে ৮টি ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম, লাগবে জিপিএ–৩.০০

পড়াশোনা ডেস্ক

আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল ইনস্টিটিউট (এএফএমআই) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন হেলথ টেকনোলজি কোর্সের বিভিন্ন অনুষদ এবং ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসি কোর্সের প্রার্থীদের অনলাইনের মাধ্যমে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ ও বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিলের শিক্ষাক্রম অবলম্বন করা হবে।

৮টি ডিপ্লোমা কোর্স

১. মেডিকেল টেকনোলজি ল্যাবরেটরি মেডিসিন

২. মেডিকেল টেকনোলজি রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং

৩. মেডিকেল টেকনোলজি ডেন্টিস্ট্রি

৪. মেডিকেল টেকনোলজি ফিজিওথেরাপি

৫. মেডিকেল টেকনোলজি ওটিএ (অপারেশন থিয়েটার অ্যাসিস্ট্যান্ট)

৬. মেডিকেল টেকনোলজি আইসিএ (ইনটেনসিভ কেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট)

৭. মেডিকেল টেকনোলজি রেডিওথেরাপি

৮. ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসি।

Also read:যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা: কেন প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এফ-ওয়ান ভিসা, জেনে নিন কারণ ও সমাধান

ভর্তির যোগ্যতা

১. প্রার্থীকে অবশ্যই জন্ম সূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

২. প্রার্থীকে ২০২১ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে ন্যূনতম জিপিএ–৩.০০ পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।

৩. জীববিজ্ঞান বিষয় অবশ্যই থাকতে হবে এবং ন্যূনতম জিপিএ–২.০০ পয়েন্ট হতে হবে।

আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল ইনস্টিটিউট

আবেদনের নিয়মাবলি

১. অনলাইনে আবেদন ৩১ আগস্ট পর্যন্ত ওয়েবসাইটে আবেদন করা যাবে (আবেদনসংক্রান্ত নীতিমালা এএফএমআইয়ের ওয়েবসাইটে বিস্তারিত দেওয়া আছে)। অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে কোনো জটিলতা দেখা দিলে উপস্থিত থেকে শরীরে এএফএমআই, ঢাকা সেনানিবাসে এসে আবেদন করা যাবে।

২. ভর্তির আবেদন ফি: ৭০০ টাকা (অফেরত যোগ্য)।

৩. ছাত্রছাত্রীদের এক ঘণ্টার বহুনির্বাচনি পদ্ধতিতে এএফএমআই, ঢাকা সেনানিবাসে অনুষ্ঠিত হবে।

Also read:নারী শিক্ষার্থীদের কেয়ারগিভিং কোর্স, সরকারিভাবে বিনা খরচে

প্রশিক্ষণবিষয়ক

১. ডিএমটি কোর্সে ভর্তি হওয়ার সময় শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদ আর্মড ফোর্সেস ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, ঢাকা সেনানিবাসে জমা দিতে হবে, যা প্রশিক্ষণ চলাকালে অত্র প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত থাকবে।

২. বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্যের সন্তানদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

ভর্তির বিস্তারিত তথ্য

১. অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ: ৩১ আগস্ট ২০২৫।

২. প্রবেশপত্র ডাউনলোডের তারিখ: ৭ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত (এএফএমআই ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাবে)।

৩. লিখিত পরীক্ষার তারিখ: ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

৪. লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশের তারিখ: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

৫. লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ: ২১ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

৬. চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত এবং অপেক্ষমাণ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশের তারিখ: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

৭. চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের ভর্তি কার্যক্রম শুরু এবং শেষ তারিখ: ৫ থেকে ১৪ অক্টোবর ২০২৫।

৮. অপেক্ষমাণ প্রার্থীদের ভর্তি কার্যক্রম শুরু এবং শেষ তারিখ: ১৫ থেকে ২১ অক্টোবর ২০২৫।

* বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট

Also read:অস্ট্রেলিয়ার ভিসা: ইংরেজি ভাষা পরীক্ষার পরিবর্তন, পাঁচটির বদলে ৯ পরীক্ষার ফল গ্রহণ
আরও পড়ুন