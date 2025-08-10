ফাইল ছবি: প্রথম আলো
ভর্তি

এসএসসিতে পুনর্নিরীক্ষণ ফলাফল: শিক্ষার্থীদের একাদশে ভর্তিতে আবেদন আজ সন্ধ্যা থেকে

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

চলতি বছরের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার পুনর্নিরীক্ষণে ফলাফল আজ রোববার সকালে প্রকাশ করা হয়েছে। পুনর্নিরীক্ষণের মাধ্যমে পরিবর্তিত ফলাফলগুলো আবেদনের পোর্টালে আজ রোববার সন্ধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এর ফলে যেসব শিক্ষার্থীদের ফলাফল পুনর্নিরীক্ষণের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়েছে, তাদের আজ সন্ধ্যা ছয়টার পর থেকে আবেদন করতে (ইতিমধ্যে আবেদন না করে থাকলে), কিংবা ইতিমধ্যেই করা আবেদন পরিমার্জন করতে নির্দেশনা দিয়েছে একাদশে ভর্তিসংক্রান্ত কমিটি।

এর আগে দেশের সব শিক্ষা বোর্ড পুনর্নিরীক্ষণের ফলাফল প্রকাশ করে। এর মধ্যে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীন চলতি বছরের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষায় নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৮৬ জন পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে পাস থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩ জন পরীক্ষার্থী। এ ছাড়া ফেল থেকে পাস করেছে ২৯৩ জন।

গত ১০ জুলাই এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীন শুধু এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল ১৪ লাখ ৭৯ হাজার ৩১০ জন পরীক্ষার্থী। তখন পাস করে ১০ লাখ ৬ হাজার ৫৫৪ জন। পাসের হার ৬৮ দশমিক শূন্য ৪, যা গতবার ছিল ৮৩ দশমিক ৭৭ শতাংশ। এবার গতবারের চেয়ে জিপিএ-৫ কমেছে ৩৮ হাজার ৮২৭। এবার জিপিএ-৫ পায় ১ লাখ ২৫ হাজার ১৮ জন। পুনর্নিরীক্ষণে এখন তা কিছু বেড়েছে।

এদিকে চলতি ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদন গ্রহণ চলছে। আবেদন চলবে আগামীকাল সোমবার পর্যন্ত। এরপর প্রথম পর্যায়ে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ফলাফল প্রকাশ করা হবে ২০ আগস্ট। নির্বাচিত প্রার্থীদের ফলাফল প্রকাশের পরই দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়েও আবেদন করা যাবে। যাচাই-বাছাই শেষে ভর্তির কাজ হবে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। আর একাদশ শ্রেণির ক্লাস শুরু হবে ১৫ সেপ্টেম্বর।

* একাদশে ভর্তি নীতিমালা দেখুন এখানে

