নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমআইএস বিভাগ, এমবিএ করার সুযোগ

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস (এমআইএস) বিভাগে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মাস্টার্স অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এমবিএ) প্রোগ্রামে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

ভর্তির যোগ্যতা

১. প্রার্থীকে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম বিষয়ে অথবা অন্য যেকোনো বিষয়ে বিবিএ বা অর্থনীতি বিষয়ে বিবিএস বা ফলিত গণিত, পরিসংখ্যান, সিএসটিই, সিএসই, আইসিই, আইসিটি, আইটি, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বিএসসি ডিগ্রিধারী (সব ক্ষেত্রে ৪ বছর মেয়াদি) হতে হবে।

২. নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সিজিপিএ ২.৫০ থাকতে হবে এবং বহিঃস্থ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সিজিপিএ ৩.০০ থাকতে হবে।

আবেদনের সঙ্গে যা জমা দিতে হবে

১. শিক্ষাগত যোগ্যতার সব পরীক্ষার একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ও সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি।

২. সর্বশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান বা বিভাগীয় প্রধানের প্রত্যয়নপত্র।

৩. দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি।

৪.চাকুরিরত প্রার্থীকে নিজ নিজ নিয়োগকর্তার কাছ থেকে অধ্যয়নকালে ক্লাসে যোগদান ও শিক্ষা কার্যক্রম যথারীতি সম্পাদনের জন্য কমপক্ষে দুই সেমিস্টারব্যাপী সময়কাল, অর্থাৎ ১২ মাসের ছুটি প্রদান করা হবে, এই মর্মে প্রত্যয়নপত্র বা অফিস আদেশ সংযোজন করতে হবে।

৫. বিভাগীয় ভর্তি কমিটি কর্তৃক ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থী আগে কোন সেমিস্টারে ভর্তি হওয়া কি না বা চাকরিরত কি না ইত্যাদি বিষয়ে যাচাই–বাছাইপূর্বক সুপারিশ করা প্রার্থীদের ভর্তি করা হবে।

৬.বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে।

৭.বহিঃস্থ শিক্ষার্থীদের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সাপেক্ষে যোগ্য শিক্ষার্থীর তালিকা প্রকাশ করা হবে।

ভর্তির তারিখ

১. আবেদনের শেষ তারিখ: ২৬ আগস্ট ২০২৫।

২. আবেদন ফরমের মূল্য ১ হাজার ২০০ টাকা।

# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট

