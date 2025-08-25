ভর্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি বিভাগে মাস্টার্স শূন্য আসনে ভর্তি, মেয়াদ এক বছর

পড়াশোনা ডেস্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগে  ২০২৪-২৫ সেশনে আরবি বিষয়ে মাস্টার্স প্রোগ্রামে শূন্য আসনে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

প্রোগ্রামের বিবরণ—

১. কোর্সটির মেয়াদ এক বছর, দুই সেমিস্টার ।

২. এটি নিয়মিত মাস্টার্স কোর্স।

ভর্তির যোগ্যতা—

১.যেকোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় (ইউজিসি অনুমোদিত) থেকে যেকোনো বিষয়ে চার বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

২. স্নাতক (সম্মান) বা ফাজিল (সম্মান) পরীক্ষায় ৪.০০ স্কেলে ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.২৫ বা দ্বিতীয় বিভাগে ৫৫% নম্বর থাকতে হবে এবং মাধ্যমিক বা সমমান ও উচ্চমাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় মোট ৮.০০ থাকতে হবে।

৩. তবে আলাদাভাবে কোনো পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০ এর কম থাকতে পারবে না।

৪. ওপরের শর্ত পূরণকারী স্নাতকোত্তর বা কামিল ডিগ্রিপ্রাপ্তরাও আবেদন করতে পারবেন।

দরকারি তথ্য —

১. তবে প্রয়োজনে শূন্য আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে।

২. বিদেশি ডিগ্রিধারীরাও আবেদন করতে পারবেন। তবে তাদের সমতা নিরূপণ করতে হবে।

৩. ভর্তির ক্ষেত্রে  প্রার্থীর বয়স ও শিক্ষাবর্ষের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

ভর্তির বিস্তারিত তথ্য —

১. আবেদনের শেষ তারিখ: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

২. ভর্তি ফরমের মূল্য ২৫০০ টাকা।

৩. ভর্তির তথ্য ও আবেদনপত্র বিভাগের অফিস থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে।

