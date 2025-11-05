মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে
ভর্তি

মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলে ২০২৬ সালে নার্সারিতে ভর্তি

পড়াশোনা ডেস্ক

মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। শুধু নার্সারি ব্যতীত অন্য কোনো শ্রেণিতে ভর্তি করা হবে না।

বয়স হতে হবে

প্রার্থীর বয়স ১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে ৪ থেকে ৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

ক্যাটাগরি হলো

১. সেনাবাহিনীর সদস্যগণের সন্তান (কর্মরত)

২. সেনাবাহিনীর সদস্যগণের সন্তান (অবসরপ্রাপ্ত)

৩. নেভি, এয়ার ফোর্স ও প্রতিরক্ষা খাতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের সন্তান

৪. অসামরিক ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সন্তান।

অনলাইন আবেদন

১. ভর্তি আবেদন ওয়েবসাইটে Online Admission–এ ক্লিক করে ২০ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত (২৪ ঘণ্টা) নার্সারি শ্রেণির ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে।

২. প্রবেশপত্র প্রিন্ট করে রাখতে হবে।

৩. প্রতিষ্ঠানের ভেতরে কোনো প্রকার ভর্তি ফরম বিতরণ করা হবে না।

৪. আবেদনপত্রের মূল্য ৫০০ টাকা।

এপ্টিটিউড টেস্ট গ্রহণ

শিক্ষার্থীদের সঠিক বয়স, ক্যাটাগরিসহ সব তথ্যের সঠিকতা যাচাই–বাছাইয়ের লক্ষ্যে এপ্টিটিউড টেস্ট গ্রহণের জন্য ডাকা হবে। এপ্টিটিউড টেস্টের তারিখ ও বিস্তারিত তথ্য প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

এপ্টিটিউড টেস্ট গ্রহণের সময়

  • প্রার্থীর প্রবেশপত্র এবং জন্মনিবন্ধন সনদ অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে। মা অথবা বাবা—যেকোনো একজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন।

  • তথ্যে কোনো গরমিল পরিলক্ষিত হলে উক্ত প্রার্থী ভর্তির অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

  • এপ্টিটিউড টেস্ট কোনোক্রমেই ভর্তির চূড়ান্ত নিশ্চয়তা হিসেবে বিবেচিত নয়। শুধু বয়স নথিপত্রের সঠিকতা নিরূপণের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত।

