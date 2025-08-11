ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তিতে আবেদনের সময় বৃদ্ধি, নম্বর-পরীক্ষার পদ্ধতিসহ দেখুন বিস্তারিত

সরকারি সাত কলেজ নিয়ে প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিতে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে শিক্ষার্থী ভর্তিতে আবেদনের সময় দুই দিন বৃদ্ধি করা হয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামীকাল মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন ভর্তিুচ্ছু শিক্ষার্থীরা। গতকাল রোববার (১০ আগস্ট) প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অর্ন্তবর্তী প্রশাসকের কার্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি আগের মতোই বহাল থাকবে বলে জানানো হয়। ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যাবে।
এর আগে গত ২৯ জুলাই প্রকাশিত ভর্তি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ৩ আগস্ট দুপুর ১২টা অনলাইনে ভর্তি আবেদন শুরু হয়। আবেদন প্রক্রিয়া ১০ আগস্ট রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত চলার কথা ছিল। তবে নতুন করে দুইদিন সময় বাড়ানোয় আগামীকাল মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা ভর্তির জন্য নির্ধারিত ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ৮০০ টাকা। সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংকের যেকোনো শাখায় অথবা অনলাইনে ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সেবা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা আবেদন ফি জমা দিতে পারবেন।
ইডেন মহিলা কলেজ ও বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজে শুধু ছাত্রী, আর ঢাকা কলেজে শুধু ছাত্র ভর্তির সুযোগ পাবে। বাকি চার কলেজে ছাত্রী–ছাত্র উভয়েই ভর্তি হতে পারবেন।
মোট ১০০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্টিত হবে। ভর্তি পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের মধ্যে পাস নম্বর ৪০। যাঁরা ৪০-এর কম পাবেন, তাঁদের ভর্তির জন্য বিবেচনা করা হবে না। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ভর্তি পরীক্ষায় ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।
* পরীক্ষার উত্তরপত্র (একটি OMR শিট) বিশ্ববিদ্যালয় সরবরাহ করবে। অতিরিক্ত কোনো শিট দেওয়া হবে না। সরবরাহকৃত উত্তরপত্রের (OMRSheet-এ) প্রশ্নের উত্তর বৃত্ত পূরণ করে চিহ্নিত করতে হবে।
* প্রার্থী কোনো অবস্থাতেই মুঠোফোন, ক্যালকুলেটর, বই ও কাগজপত্র (প্রবেশপত্র ছাড়া), যেকোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস–সংবলিত ঘড়ি ও কলম, ভিসা/মাস্টারকার্ড/ এটিএম কার্ড ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন না।
১.
মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষা ২০১৯ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত এবং ২০২৩ অথবা ২০২৪ সনের উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যাঁরা ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি (প্রস্তাবিত) বিভিন্ন ইউনিটে বিদ্যমান একাডেমিক কাঠামোতে (সনাতন) ভর্তির জন্য নির্ধারিত শর্ত পূরণ করেছেন, শুধু তাঁরাই ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।
২.
যাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অধিভুক্ত সাত কলেজে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য ইতিমধ্যে আবেদন করেছেন, তাঁদের ‘নতুন করে আবেদন’ করার প্রয়োজন নেই। তাঁদের আগের আবেদনই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন হিসেবে বিবেচিত হবে।
৩.
তবে যাঁরা আবেদন প্রত্যাহার করবেন, তাঁদের জমা করা টাকা ফেরত দেওয়া হবে।
কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের পরীক্ষা ২২ আগস্ট (শুক্রবার), বেলা তিনটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত।
বিজ্ঞান ইউনিটের ২৩ আগস্ট (শনিবার), বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত।
ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের ২৩ আগস্ট (শনিবার), বেলা তিনটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।
(১৭ আগস্ট থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড শুরু। ২০ আগস্ট থেকে আসনবিন্যাস প্রকাশ করা হবে।)
বিস্তারিত তথ্য দেখুন এখানে