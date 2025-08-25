ভর্তি

ঢাকায় কোরিয়ান ভাষাশিক্ষা কোর্সে ভর্তি, আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট

পড়াশোনা ডেস্ক

ঢাকা মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্রে কোরিয়ান ভাষাশিক্ষা কোর্সে সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৫ সেশনে নবম ব্যাচে ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ২৬ আগস্টের মধ্যে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। এটি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন। কোর্সটি পরিচালনা করবে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)।

প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সুবিধা—

১. কোর্সের নাম: কোরিয়ান ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স,

২. কোর্সের মেয়াদ: চার মাস,

৩. কোর্সের সময়: সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত,

৪. আসনসংখ্যা: ৪০ জন নারী বা পুরুষ।

৪. প্রশিক্ষণ শেষে সরকারি সনদপত্র প্রদান করা হবে।

Also read:বিদেশে পড়াশোনা : যে ৬ দক্ষতা জরুরি

শিক্ষাগত যোগ্যতা—

১. প্রশিক্ষণার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম এসএসসি বা সমমান পাস,

২. বয়স: ১৮ থেকে ৩৫ বছর পর্যন্ত,

৩. ভর্তি ফি: এক হাজার টাকা মাত্র।

আবেদন করতে যা লাগবে—

আবেদনের সঙ্গে যেসব কাগজপত্র জমা দিতে হবে:

১. প্রার্থীর দুই কপি সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি,

২. জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্মনিবন্ধনের ফটোকপি,

৩. সব শিক্ষাগত যোগ্যতার ফটোকপি।

Also read:বিদেশগামী শিক্ষার্থীদের সুখবর দিল অন্তর্বর্তী সরকার

আবেদনের বিস্তারিত তারিখ—

১. আবেদনের জমার শেষ তারিখ: ২৬ আগস্ট ২০২৫, সকাল ৯.৩০টা থেকে ৩.৩০টা পর্যন্ত।

২. প্রার্থী বাছাই (শারীরিক যোগ্যতাও মৌখিক পরীক্ষা): ২৭ আগস্ট ২০২৫, সকাল ১০টা হতে, পাসপোর্ট থাকলে অগ্রাধিকার।

৩. পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ: ২৮ আগস্ট ২০২৫।

৪. ভতি৴র তারিখ: ৩১ আগস্ট হতে ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, প্রশিক্ষণ শাখা।

৫. প্রশিক্ষণ শুরু: ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ রোববার, কক্ষ নম্বর ৩০৬।

Also read:টাঙ্গাইল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বিএসসি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, আসন ১২০
আরও পড়ুন