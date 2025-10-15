বিইউপির ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শুরু ১০ নভেম্বর

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করেছে। আগামী বছরের ৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে এবারের ভর্তি পরীক্ষা। এ বছরের ১০ নভেম্বর থেকে অনলাইনে আবেদন শুরু হবে। আবেদন কার্যক্রম চলবে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত।
এসব তথ্য জানিয়ে বিইউপির ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এবার বিইউপিতে ৫টি অনুষদে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
৯ জানুয়ারি সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত ঘণ্টাব্যাপী আর্টস ও সোশ্যাল সায়েন্স অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ওই দিনই বেলা তিনটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত সিকিউরিটি অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
পরদিন ১০ জানুয়ারি সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত সায়েন্স ও টেকনোলজি অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা এবং বেলা সাড়ে তিনটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের বিবিএ ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হবে।
আর ১৬ জানুয়ারি সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত ঘণ্টাব্যাপী বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও মাস্টার্স অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
ওই দিনই বেলা তিনটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত মেডিকেল স্টাডিজ অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।