ক্যারিয়ার বিবেচনায় এইচএসসিতে কম জিপিএ নিয়েও পড়ুন ইংরেজি ও আইনে

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর কাঙ্ক্ষিত জিপিএ না পেলে অনেকেই হতাশ হয়ে পড়েন। এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, তবে এটি কোনোভাবেই জীবনের শেষ নয়। সফলতার পথ কেবল একটি নির্দিষ্ট জিপিএর ওপর নির্ভর করে না। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পরে সঠিক দিকনির্দেশনা, ধৈর্য ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমেই প্রকৃত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। উচ্চমাধ্যমিকে কম জিপিএ পাওয়ার পর হতাশ না হয়ে শিক্ষার্থীরা কিছু কাজ করতে পারেন।
কম জিপিএ পাওয়ার পর প্রথম কাজ হলো নিজেকে সামলে নেওয়া। ফলাফল খারাপ হওয়ার পেছনে অসুস্থতা, পারিবারিক সমস্যা বা পরীক্ষার প্রস্তুতিতে কোনো ত্রুটি থাকতে পারে। অতীতে কী হয়েছে, তা নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট না করে বর্তমান পরিস্থিতি মেনে নেওয়া এবং ইতিবাচক মনোভাব রাখা জরুরি। মনে রাখতে হবে, পৃথিবীতে এমন বহু সফল মানুষ রয়েছেন, যাঁরা একাডেমিক ফলাফলের দিক থেকে সাধারণ মানের ছিলেন, কিন্তু নিজেদের কর্মদক্ষতা দিয়ে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছেন।
কাঙ্ক্ষিত জিপিএ না থাকলে প্রথম সারির সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাধারণ অনার্স কোর্সে ভর্তি হওয়া কঠিন হতে পারে। তবে এর মানে এই নয় যে পড়াশোনার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক বিকল্প পথ খোলা রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুরোয় ভালো বিষয়ে পড়ার সুযোগ আছে। দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কলেজে অনার্স (সম্মান) কোর্সে ভর্তির সুযোগ পাওয়া যায়। এসব জায়গায় পড়াশোনা করে নিজের ক্যারিয়ার গড়ার সমান সুযোগ থাকে। বিএ, বিএসএস বা বিকম ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হতে পারেন। এসব কোর্সের পাশাপাশি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া বা অন্য কোনো দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রচুর সময় পাওয়া যায়। আর ভবিষ্যতে ব্যাচেলর শেষ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ বা বুয়েটে মাস্টার্স করার সুযোগ আছে দেশে। অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন বিষয়ে টিউশন ফির ওপর ছাড় বা বৃত্তি দিয়ে থাকে। এ ছাড়া ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং বা কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে দ্রুত কর্মক্ষম হওয়ার সুযোগ রয়েছে।
উচ্চমাধ্যমিকে কম জিপিএ পেলেও ইংরেজি বা আইন বিষয়ে পড়ার মাধ্যমে স্বপ্ন পূরণ করা সম্ভব। প্রথাগত প্রথম সারির পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ সীমিত হলেও বিকল্প অনেক পথ খোলা রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি অধিভুক্ত কলেজে অনার্সে ভর্তি হতে পারেন। নিয়মিত অধ্যবসায় ও চর্চার মাধ্যমে ভালো ফল করা যায়। অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম জিপিএধারীদের জন্য বিশেষ টিউশন ফি ছাড় ও স্কলারশিপ দিয়ে থাকে। নিজেকে ইংরেজিতে স্পিকিং, রাইটিং ও অনুবাদে দক্ষ করে তুলুন। ফ্রিল্যান্স কনটেন্ট রাইটিং, ট্রান্সলেশন বা করপোরেট কমিউনিকশনে উজ্জ্বল ক্যারিয়ার গড়া সম্ভব। ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে আইন বিষয়ে পড়তে পারেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ল কলেজগুলো থেকে চার বছর মেয়াদি এলএলবি (অনার্স) বা দুই বছরমেয়াদি পাস কোর্স সম্পন্ন করা যায়। ইংরেজি সাহিত্য ও ভাষা নিয়ে পড়াশোনা করলে কর্মক্ষেত্র অত্যন্ত বিস্তৃত হয়। করপোরেট সেক্টরে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কমিউনিকেশন ম্যানেজার, পিআরও বা মানবসম্পদ পদে চাকরির প্রচুর চাহিদা রয়েছে। এ ছাড়া প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সাংবাদিকতা, কনটেন্ট রাইটিং, কপিরাইটিং ও অনুবাদক হিসেবে দেশ-বিদেশে নিজের ক্যারিয়ার গড়া সম্ভব। পাশাপাশি আইইএলটিএস ট্রেইনার বা শিক্ষকতা পেশায় রয়েছে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান। আবার এলএলবি সম্পন্ন করার পর বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সনদ নিয়ে জেলা জজ কোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবী হিসেবে প্র্যাকটিস শুরু করা যায়। বিচার বিভাগীয় পরীক্ষা (বিজেএস) দিয়ে সরাসরি জজ হওয়ার সুযোগও রয়েছে। এ ছাড়া ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, করপোরেট হাউস ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় কর্মকর্তা হিসেবে আকর্ষণীয় বেতনে চাকরি পাওয়া যায়।
বর্তমান যুগ প্রথাগত ডিগ্রির চেয়ে দক্ষতাকে বেশি প্রাধান্য দেয়। জিপএ কম থাকলে কারিগরি শিক্ষার দিকে ঝোঁকা একটি বুদ্ধিমানের সিদ্ধান্ত হতে পারে। বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিভিন্ন ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হতে পারেন। ডিপ্লোমা করে পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাচেলর ও মাস্টার্স করার সুযোগ আছে। এ ছাড়া আইটি ও ফ্রিল্যান্সিং কোর্স করতে পারেন। গ্রাফিক ডিজাইন, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, ডিজিটাল মার্কেটিং, ভিডিও এডিটিং বা সাইবার সিকিউরিটির মতো বাস্তবভিত্তিক দক্ষতাগুলো অর্জন করে ঘরে বসেই আন্তর্জাতিক মানের কাজ শুরু করা সম্ভব। বর্তমানে ফ্রিল্যান্সিং বাজারে প্রাতিষ্ঠানিক সার্টিফিকেটের চেয়ে কাজের দক্ষতার মূল্য অনেক বেশি। দেশে অনেক ভোকেশনাল কোর্সে পড়ার সুযোগ আছে। নার্সিং, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, ফ্যাশন ডিজাইন বা ভাষার কোর্স (যেমন ইংরেজি, জাপানি বা জার্মান ভাষা) শিখে বিদেশে বা দেশে ভালো চাকরি পাওয়া যায়।
পড়াশোনার পাশাপাশি বা বিকল্প হিসেবে কিছু প্রয়োজনীয় সফট স্কিল অর্জন করা অত্যন্ত জরুরি। বাংলা ও ইংরেজিতে সাবলীল কথা বলা ও লেখার দক্ষতা অর্জন করুন। মাইক্রোসফট অফিস, ডাটা এন্ট্রি এবং বেসিক কম্পিউটার ব্যবহারে পারদর্শী হয়ে উঠুন। বিভিন্ন ওয়ার্কশপ বা অনলাইন কোর্সের মাধ্যমে লিডারশিপ ও প্রবলেম সলভিং স্কিল বাড়াতে পারেন।
অনেকে ইন্টারমিডিয়েটের পরই চাকরির বাজারে প্রবেশ করতে চান। এইচএসসি পাসের যোগ্যতার ভিত্তিতে অনেক ধরনের সরকারি ও বেসরকারি চাকরির সুযোগ থাকে। সামরিক বাহিনীতে (সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীতে সৈনিক পদ), বাংলাদেশ পুলিশে কনস্টেবল, রেলওয়ে, পোস্ট অফিস এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে ১৩তম থেকে ২০তম গ্রেডের পদের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারেন। এ ছাড়া বিভিন্ন করপোরেট অফিস, শোরুম, কাস্টমার কেয়ার বা ব্যাংকবহির্ভূত প্রতিষ্ঠানে এন্ট্রি লেভেলের পদে কাজ শুরু করতে পারেন। চাকরির অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে ক্যারিয়ারের বড় একটি ভালো যোগ্যতা হয়ে দাঁড়ায়।