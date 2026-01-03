বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)
ভর্তি

২ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা

দেশের দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ রাখতে নির্দেশনা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। বিশ্ববিদ্যালয় দুটো হলো নারায়ণগঞ্জের ইউনিভার্সিটি অব স্কিল এনরিচমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি ও বরিশালের গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ। ইউজিসির পৃথক দুই বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা গেছে। কমিশনের ৫৮তম সভার সিদ্ধান্ত ও তদন্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে এসব সিদ্ধান্ত হয়েছে।

কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এ দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে না। তবে কমিশনের এ সিদ্ধান্ত ‘জানুয়ারি ২০২৬’ থেকে কার্যকর হবে বিধায় এর আগে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের বর্তমান শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান থাকবে।

চিঠিতে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় দুটির সার্টিফিকেট–সংক্রান্ত অভিযোগ যাচাই, ওয়েবসাইট ডোমেইন পরিবর্তন, অবকাঠামো ও সার্বিক বিষয়ে তদন্তে কমিশনের ৫ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের সুপারিশ এবং ৫৮তম মাসিক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

