মেডিকেলে ভর্তির সুযোগ পেলেন ৫১ বিদেশি শিক্ষার্থী, ভারতের ৪২

সরকারি-বেসরকারি এমবিবিএস-বিডিএসের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল রোববার (১৪ ডিসেম্বর ২০২৫) বিকেলে প্রকাশিত ফলাফলে দেখা গেছে, এবার এমবিবিএসে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছেন ৫১ বিদেশি শিক্ষার্থী। তাঁদের মধ্যে ভারতের ৪২ জন শিক্ষার্থী রয়েছেন। এ ছাড়া নেপালের ৯ জন শিক্ষার্থী বাংলাদেশে মেডিকেলে পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছেন।
মেডিকেল ও ডেন্টালে ছাত্রদের চেয়ে ছাত্রীরা বেশি পাস
এ বছর মেডিকেল ও ডেন্টালে ভর্তি পরীক্ষায় ৮১ হাজার ৬৪২ জন পাস করেছেন। পাসের হার ৬৬ দশমিক ৫৭। তাঁদের মধ্যে মেধা পছন্দক্রম অনুযায়ী ৫ হাজার ৬৪৫ জন প্রার্থী প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, ছাত্রদের চেয়ে ছাত্রীরা বেশি পাস করেছেন।
এ বছর ভর্তি পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছেন জাহাঙ্গীর আলম (শান্ত)। তিনি ১০০ নম্বরের মধ্যে পেয়েছেন ৯১ দশমিক ২৫ নম্বর। তাঁর রোল নম্বর ২৪১৩৬৭১। তিনি রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ কেন্দ্রে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় স্থানে থাকা হলি ক্রস কলেজের তাসনিয়া তৌফিক নাবিহার প্রাপ্ত নম্বর ৯১। তৃতীয় স্থানে থাকা তাহমিদুল আলম চট্টগ্রাম কলেজের শিক্ষার্থী। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৯০ দশমিক ৭৫। ১২ ডিসেম্বর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে সরকারি মেডিকেলে আসনসংখ্যা ৫ হাজার ১০০ ও সরকারি ডেন্টালে আসনসংখ্যা ৫৪৫। অন্যদিকে বেসরকারি মেডিকেলে আসনসংখ্যা ৬ হাজার ১ ও বেসরকারি ডেন্টালে আসনসংখ্যা ১ হাজার ৩৬০।
সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টালে আসন মোট ১৩ হাজার ৬টি। ভর্তির জন্য আবেদন করেছিলেন ১ লাখ ২২ হাজার ৬৩২ জন। ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন ১ লাখ ২০ হাজার ৪৪০ জন। ২ জন পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় পাস নম্বর ছিল ৪০। পাস করেছেন ৮১ হাজার ৬৪২ জন, শতকরায় যা ৬৬ দশমিক ৫৭ শতাংশ। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে ছাত্রী ৫০ হাজার ৫১৪ জন, ছাত্র ৩১ হাজার ১২৮ জন।
তালিকা দেখুন এখানে