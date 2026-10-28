ব্র্যাক কৃষিপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা ইন অ্যাগ্রিকালচারে ভর্তির সুযোগ

সম্ভাবনাময় পেশা কৃষিপ্রযুক্তিতে দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে ব্র্যাক কৃষিপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউটে ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে চার বছর মেয়াদি ‘ডিপ্লোমা ইন অ্যাগ্রিকালচার’ কোর্সে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত (প্রতিষ্ঠানের কোড: ২০৪৫৬, ইআইআইএন: ১৪০৪৮৬) এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে আধুনিক কৃষিশিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি সমৃদ্ধ ক্যারিয়ার গড়ার বিশাল সুযোগ নিশ্চিত করা হচ্ছে। আবেদনের নির্ধারিত সময়সীমা ৩১ অক্টোবর। ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ ফেসবুকে এক পোস্টে ভর্তির বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেন।
বাস্তবমুখী পাঠদান, বৈচিত্র্যময় ইন্টার্নশিপ এবং নিশ্চয়তামুখী চাকরির সুবিধার কারণে দেশীয় কৃষিবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্র্যাকের এই ইনস্টিটিউটটি ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। ভর্তির আবেদনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষা। ২০২৩ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে যেকোনো বিভাগ থেকে এসএসসি, ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট থেকে এসএসসি, দাখিল, দাখিল (ভোকেশনাল) কিংবা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ২.০০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা সরাসরি ভর্তির আবেদন করার জন্য যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। সাধারণ নিয়মাবলির পাশাপাশি নারী শিক্ষার প্রসারে মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য এখানে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।
প্রথম সেমিস্টার অথবা সরাসরি তৃতীয় সেমিস্টারে ভর্তি ফি ১২ হাজার ৭০০ টাকা এবং পরবর্তী সময়ে প্রতি সেমিস্টারে কোর্স ফি রাখা হয়েছে মাত্র ৮ হাজার ৫৫০ টাকা। শুধু তা–ই নয়, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার খরচ সাশ্রয়ী করতে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় সরকারি বিধিমোতাবেক সব শিক্ষার্থীকেই প্রতি সেমিস্টারে পাঁচ হাজার টাকা করে নিশ্চিত সরকারি বৃত্তি প্রদান করা হয়।
এই ইনস্টিটিউটের মূল আকর্ষণ এর অনন্য ক্যারিয়ার সম্ভাবনা ও ইন্টার্নশিপ সুবিধা। পাঠ্যক্রম শেষে শিক্ষার্থীদের ভাতাসহ ১ (এক) বছরের বিশেষ ফিল্ড ইন্টার্নশিপ সম্পন্ন করার সুযোগ দিচ্ছে ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজ। পরবর্তী সময়ে ডিগ্রি ও ইন্টার্নশিপে অর্জিত যোগ্যতার ভিত্তিতে ব্র্যাকে সরাসরি স্থায়ী চাকরির সুবর্ণ সুযোগ থাকছে, যা তরুণদের জন্য একটি নিশ্চিত ও সুরক্ষিত ক্যারিয়ারের পথ উন্মোচন করে। অ্যাকাডেমিক শিক্ষার বাইরে শেরপুরের কোলাহলমুক্ত, অত্যন্ত নিরাপদ ও বিশাল সবুজ ক্যাম্পাসে রয়েছে আধুনিক প্রযুক্তির সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, সর্বাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব সুবিধা, পরিবেশবান্ধব উন্নত ক্লাসরুম এবং ক্রীড়া ও বিনোদনের সুব্যবস্থা। দূরদূরান্তের শিক্ষার্থীদের জন্য, বিশেষ করে মেয়ে শিক্ষার্থীদের অত্যন্ত নিরাপদ, সুবিধাজনক ও সাশ্রয়ী আবাসন–সুবিধা প্রদান করা হয়, যেখানে মাসিক আবাসন ও ইউটিলিটি চার্জ নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র ৬০০ টাকা। উচ্চশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই কোর্স আধুনিক যুগের চাহিদা অনুযায়ী সমন্বিত কৃষি প্রখণ্ড গড়ে তুলতে প্রস্তুত করা হয়েছে।
ভর্তিসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য ‘ব্র্যাক কৃষিপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, ব্র্যাক সিড ফার্ম, সাধুবাড়ী, ফাঁসিতলা, শেরপুর, বগুড়া’ ঠিকানায় সরাসরি যোগাযোগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া জরুরি তথ্যের জন্য তাদের মোবাইল নম্বর (০১৭৩০-৩৪৯৮৩৩, ০১৭৩০-৭৮৪৩১৮), ই-মেইল ঠিকানা (bati@brac.net, habib.as@brac.net) অথবা অফিশিয়াল ওয়েবসাইট (www.brac.net) ভিজিট করা যাবে। দক্ষ কৃষি উদ্যোক্তা ও স্মার্ট টেকনোলজিস্ট হিসেবে ক্যারিয়ার গড়ার লক্ষ্যে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের অনতিবিলম্বে আবেদন করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।