ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ভর্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে এমএস, আবেদন ফি ২৫০০ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগে দেড় বছর মেয়াদি এমএস কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। প্রার্থীকে অবশ্যই এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় পৃথকভাবে ন্যূনতম জিপিএ ৩ দশমিক ৫০ এবং যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠান থেকে সাইকোলজি/ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে ন্যূনতম সিজিপিএ–৩–সহ চার বছর মেয়াদি স্নাতক সম্মান ডিগ্রি থাকতে হবে। যেসব শিক্ষার্থী সম্মান চতুর্থ বর্ষ ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন (অ্যাপিয়ার্ড), তাঁরাও আবেদন করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

আগ্রহী প্রার্থীদের অফেরতযোগ্য ২ হাজার ৫০০ (দুই হাজার পাঁচ শত) টাকা প্রদানপূর্বক ১৭/১১/২০২৫ থেকে ১৮/১/২০২৬ তারিখ পর্যন্ত অফিস চলাকালীন বিভাগীয় অফিস (কক্ষ নং-৫০১৭, কলাভবন) থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করে সব পরীক্ষার সত্যায়িত মার্কশিট ও সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের দুই কপি ছবিসহ পূরণকৃত আবেদনপত্রটি জমা দিতে হবে।

Also read:ঢাকার সাত কলেজ: বিশ্ববিদ্যালয় শুরুর আগেই তীব্র সেশনজটে শিক্ষার্থীরা 

গুরুত্বপূর্ণ তারিখ—

  • লিখিত পরীক্ষা: ২৪/০১/২০২৬, শনিবার (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত)

  • লিখিত পরীক্ষার ফলপ্রকাশ: ২৭/০১/২০২৬, বিকেল ৫টা (বিভাগীয় নোটিশ বোর্ড ও বিভাগীয় ওয়েবসাইট)

  • মৌখিক পরীক্ষা: ২৮/০১/২০২৬ থেকে ২৯/০১/২০২৬ (সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত)

Also read:ভূমিকম্প-পরবর্তী পরিস্থিতি: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস–পরীক্ষা বন্ধ

  • চূড়ান্ত ফলপ্রকাশ: ২৯/০১/২০২৬ (বিকেল ৫টার পর) (বিভাগীয় নোটিশ বোর্ড ও বিভাগীয় ওয়েবসাইট)

  • ভর্তি–সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ: ০৯৬৬৬৯১১৪৬৩/৭৮০১, মোবাইল: ০১৭৩১-৭০৯০৯৯

** আবেদনের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঢুঁ মারুন এখানে

আরও পড়ুন