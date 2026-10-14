ভর্তি

আনোয়ার গার্লস কলেজে ছাত্রী ভর্তি, আবেদন শেষ ১৫ নভেম্বর

পড়াশোনা ডেস্ক

ঢাকার শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী আগামী ২০২৭ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণিতে শূন্য আসনে প্রভাতি ও দিবা শাখায় লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

যে শ্রেণিতে ভর্তি করা হবে—

  • প্রভাতি শাখা: ১. নার্সারি শ্রেণি–বাংলা মাধ্যম, ২. নার্সারি শ্রেণি–ইংরেজি মাধ্যম।

  • দিবা শাখা: ১. নার্সারি শ্রেণি–বাংলা মাধ্যম, ২. নার্সারি শ্রেণি–ইংরেজি মাধ্যম।

শিক্ষার্থীর বয়সসীমা—

১ জানুয়ারি ২০২৭ তারিখে ৪ বছরের ঊর্ধ্বে এবং ৫ বছরের নিচে (জন্মতারিখ ১ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ) এর মধ্যে থাকতে হবে।

ক্যাটাগরি—

ক. সামরিক বাহিনীর সদস্যদের সন্তান (কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত) এবং প্রতিরক্ষা খাতে বেতনভুক্ত (কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারী)।

খ. বেসামরিক ও অন্য ব্যক্তিদের সন্তান।

অনলাইনে আবেদন ও প্রবেশপত্র—

অনলাইনে আবেদন www.sagc.edu.bd ওয়েবসাইটে Nursery Admissionএ ক্লিক করে ১ অক্টোবর থেকে ১৫ নভেম্বর বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত নার্সারি ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে। আবেদন করা শিক্ষার্থীর প্রবেশপত্র সংরক্ষণ করে রাখতে হবে।

আবেদনপত্রের মূল্যতালিকা—

ফরমের মূল্য, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের চার্জ (ব্যাংক ও অনলাইন চার্জ)সহ ৩০০ টাকা এবং ৩০ টাকা, মোট মূল্য = ৩৩০ টাকা।

সাক্ষাৎকারের তারিখ—

২৯, ৩০ নভেম্বর ও ১ ডিসেম্বর ২০২৬ তারিখ ভর্তি–ইচ্ছুক শিক্ষার্থীর প্রবেশপত্র, জন্মনিবন্ধন, ক্যাটাগরিসহ সব তথ্যের সত্যতা যাচাই–বাছাইয়ের লক্ষ্যে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে। সাক্ষাৎকারের সময় মা–বাবা শিক্ষার্থীর সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন। একজন শিক্ষার্থী প্রভাতি ও দিবা উভয় শিফটে আবেদন করতে পারবে। উভয় শিফটে আবেদন করা শিক্ষার্থীদের একবারই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে।

লটারির তারিখ ও সময়সূচি—

৮, ৯ ও ১০ ডিসেম্বর ২০২৬ অনলাইনে অনুষ্ঠিত হবে। লটারির প্রক্রিয়া ও সময় পরবর্তী সময় ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

ভর্তির তারিখ ও সময়সূচি—

প্রভাতি (বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম):

১৩ ডিসেম্বর ২০২৬ ও দিবা (বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম): ১৪ ডিসেম্বর ২০২৬।

সময়: সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত।

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