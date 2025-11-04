ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগে মাস্টার্স, শূন্য আসনে ভর্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগে ২০২৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষে নিয়মিত মাস্টার্স প্রথম বর্ষ, প্রথম সেমিস্টারে শূন্য আসনে ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
১. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) অনুমোদিত সরকারি বা বেসরকারি বা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেকোনো বিষয়ে ন্যূনতম চার বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা নিয়মিত মাস্টার্স প্রোগ্রামে শূন্য আসনে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।
২. প্রার্থীদের মাধ্যমিক বা সমমান ও উচ্চমাধ্যমিক সমমান পরীক্ষায় স্বতন্ত্রভাবে সিজিপিএ–৫–এর মধ্যে সিজিপিএ–৩.৫ সহ স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় ৪.০০ স্কেলে ন্যূনতম সিজিপিএ–৩.২৫ বা দ্বিতীয় বিভাগে ৫৫ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে।
৩. বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনকারী শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীববিজ্ঞান অনুষদ থেকে ডিগ্রির সমতা নিরূপণ করে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।
১. মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রার্থীর বয়স ও শিক্ষাবর্ষের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।
২. স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনকারী শিক্ষার্থীরাও ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।