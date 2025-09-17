জাতিসংঘের আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা, তরুণদের অংশগ্রহণের সুযোগ

জাতিসংঘ বাংলাদেশ তরুণদের জন্য আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। বাংলাদেশের তরুণেরা এ আলোকচিত্র প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ নিতে পারবেন।
‘তরুণেরাই পরিবর্তনের প্রভাবক’ শীর্ষক আলোকচিত্রের ওপর জাতিসংঘ বাংলাদেশ–এর আলোকচিত্র প্রতিযোগিতায় অংশ নিন। শান্তি, উন্নয়ন ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রতিফলন ঘটে—এমন মুহূর্তগুলো ক্যামেরায় ধারণ করুন। ছবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রাত ১১টা ৫৯ মিনিট।
জাতিসংঘের ৮০ বছর পূর্তির প্রতীক হিসেবে নির্বাচিত ৮০টি সেরা আলোকচিত্র আগামী ২৩ অক্টোবর জাতিসংঘ দিবস উদ্যাপনের অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হবে। এ সময় তরুণ আলোকচিত্রীরা তাঁদের ছবিটি সম্পর্কে কিছু বলার সুযোগ পাবেন।
১. যোগ্যতা: ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী বাংলাদেশের নাগরিক অথবা বাংলাদেশে বসবাসকারী যেকোনো তরুণ।
২. প্রতিপাদ্য: শান্তি, টেকসই উন্নয়ন, জলবায়ু কার্যক্রম, জেন্ডার সমতা, উদ্ভাবন, অন্তর্ভুক্তিসহ এসডিজির সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য ক্ষেত্রে তরুণদের নেতৃত্বে বা তরুণকেন্দ্রিক কার্যক্রম।
১. উচ্চমানের (হাই রেজল্যুশন, দীর্ঘতম পাশে এবং ন্যূনতম ৩০০০ পিক্সেল)।
২. জেপিইজি বা পিএনজি ফরম্যাট।
৩. শুধু আসল ছবি (এআই জেনারেটেড ছবি গ্রহণযোগ্য নয়)।
১. একজন প্রতিযোগী শুধু একটি ছবি জমা দিতে পারবেন।
২. কোনো ব্যক্তির ছবি তুললে অবশ্যই তাঁর সম্মতিপত্র জমা দিতে হবে। সম্মতিপত্র ছাড়া কোনো ছবি গ্রহণ করা হবে না।
নিয়মাবলি পড়ে এবং আবেদন করার লিংক: