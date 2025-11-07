জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগে সামার সেমিস্টার-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে এমবিএ ইন ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং প্রোগ্রামে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগে সামার সেমিস্টার-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে এমবিএ ইন ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং প্রোগ্রামে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিংয়ে এমবিএ, জিপিএ–২.৫০-এ আবেদন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং (এফ অ্যান্ড বি-জেইউ) বিভাগে সামার সেমিস্টার-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে এমবিএ ইন ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং প্রোগ্রামে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৫ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।

কোর্সের বিস্তারিত—

১. প্রধান বিষয় ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং

২. প্রোগ্রামের মেয়াদ ১৬ মাস

৩. আবেদন ফি ১৫০০ টাকা

৪. এটা ৪৮ ক্রেডিট ঘণ্টার এমবিএ প্রোগ্রাম

৫. ক্লাস হবে শুক্রবার ও শনিবার।

যাঁরা আবেদন করতে পারবেন—

১. আবেদনকারীকে অবশ্যই চার বছরের ব্যাচেলর ডিগ্রি বা তিন বছরের অনার্সসহ মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করতে হবে যেকোনো বিষয়ে।

২. ব্যাচেলর ডিগ্রিতে সিজিপিএ–২.৫০ পেতে হবে (৪.০০–এর মধ্যে) বা দ্বিতীয় শ্রেণিতে পাস করতে হবে।

৩. অনলাইনে আবেদন করার লিংক: emba.fnbju.edu.bd/apply

ভর্তির বিস্তারিত তথ্য—

১. আবেদনের শেষ তারিখ: ২৫ নভেম্বর ২০২৫।

২. লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার তারিখ: ২৮ নভেম্বর ২০২৫।

৩. লিখিত পরীক্ষার সময়: বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা ১০ মিনিট।

৪. মৌখিক পরীক্ষার সময়: বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট।

* বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট

