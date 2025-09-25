বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় মাস্টার্স, ক্লাস অনলাইনে

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত মাস্টার অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা) চতুর্থ ব্যাচে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
১. শিক্ষার্থীদের ক্লাস অনলাইনে অনুষ্ঠিত হবে।
২. প্রতি শুক্র ও শনিবার টিউটোরিয়াল ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে।
১. দুই বছর মেয়াদি।
২. চার সেমিস্টার, প্রতি সেমিস্টার ছয় মাস।
৩. মোট ১৬টি কোর্স।
৪. ক্রেডিট ঘণ্টা ৬৪ সম্পন্ন করতে হবে।
এমডিএম প্রোগ্রামের রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ পাঁচ বছর পর্যন্ত বহাল থাকবে। এ সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থী প্রোগ্রামটি শেষ করার সুযোগ পাবে।
১. মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষাসহ যেকোনো বিষয়ে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ থেকে ৩ বা ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক অথবা সমমানের ডিগ্রি অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থীরা এমডিএম প্রোগ্রামে ভর্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
২. শুধু অনলাইনে আবেদন করা যাবে
১. আবেদনের শেষ তারিখ: ২৩ নভেম্বর ২০২৫।
২. প্রাথমিক মনোনীত তালিকা প্রকাশের তারিখ: ২৭ নভেম্বর ২০২৫।
৩. মৌখিক পরীক্ষার তারিখ: ৫-৬ ডিসেম্বর ২০২৫।
৪. চূড়ান্ত নির্বাচিত তালিকা প্রকাশের তারিখ: ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫।
৫. ভর্তি ফি জমা দিয়ে ভর্তি সম্পন্ন করার তারিখ: ১৭ ডিসেম্বর থেকে ৯ জানুয়ারি ২০২৬।
৬. আবেদন ফরম ফি: ১০০০ টাকা।
৭. ওরিয়েন্টেশন ক্লাস: ১৬ জানুয়ারি ২০২৬।
৮. টিউটোরিয়াল ক্লাস: ২৩ জানুয়ারি ২০২৬।
#বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট