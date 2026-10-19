বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় বিনা মূল্যের অনলাইন কোর্স, যেভাবে আবেদন

বিশ্বের যেকোনো দেশের আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য বিনা মূল্যে অনলাইন কোর্সের সুযোগ দিচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যগত জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা, মহামারি প্রস্তুতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে এসব কোর্সের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। এসব কোর্সে অংশ নিতে কোনো নিবন্ধন ফি লাগে না।
যেসব বিষয়ে শেখার সুযোগ
ডব্লিউএইচওর শিক্ষা উপকরণে জনস্বাস্থ্য, সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব, মহামারি মোকাবিলার প্রস্তুতি ও স্বাস্থ্যগত জরুরি পরিস্থিতিতে করণীয়সহ বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব উপকরণ স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষার্থী, গবেষক ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে আগ্রহী ব্যক্তিদের কাজে লাগতে পারে।
প্ল্যাটফর্মটির শিক্ষা উপকরণ বিভিন্ন ভাষায় পাওয়া যায়। নির্দিষ্ট কোর্সের ভাষা ও বিষয়বস্তু প্ল্যাটফর্মে যাচাই করে নেওয়া উচিত।
নির্দিষ্ট কোনো জাতীয়তা বা শিক্ষাগত যোগ্যতার বাধ্যবাধকতা নেই। বিশ্বের যেকোনো দেশের আগ্রহী ব্যক্তি কোর্স করতে পারবেন।
আবেদনের যোগ্যতা
নির্দিষ্ট কোনো জাতীয়তা বা শিক্ষাগত যোগ্যতার বাধ্যবাধকতা নেই। বিশ্বের যেকোনো দেশের আগ্রহী ব্যক্তি কোর্স করতে পারবেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীসহ স্বাস্থ্য খাতের সঙ্গে যুক্ত এবং এ বিষয়ে আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্যও রয়েছে শেখার সুযোগ।
আবেদনের নিয়ম
ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের সময়সীমা
কোর্সভেদে আবেদনের সময়সীমা ভিন্ন হয়ে থাকে।