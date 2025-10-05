তরুণদের জন্য গ্লোবাল লিডারশিপ চ্যালেঞ্জ ২০২৫: স্নাতকে করুন আবেদন

এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য তরুণদের বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার দক্ষতা বাড়ানো
আজকের তরুণেরাই আগামী দিনের নেতৃত্বের মুখ। সেই নেতৃত্বকে আরও দক্ষ ও দায়িত্বশীল করে গড়ে তুলতে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও সেন্ট গ্যালেন সিম্পোজিয়াম যৌথভাবে আয়োজন করছে ‘গ্লোবাল লিডারশিপ চ্যালেঞ্জ ২০২৫’। আন্তর্জাতিক এ কর্মসূচিতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১০০ তরুণ নেতা অংশ নেবেন। আবেদন গ্রহণ এরই মধ্যে শুরু হয়েছে।

বৈচিত্র্যময় নেতৃত্বের প্ল্যাটফর্ম

এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য তরুণদের বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার দক্ষতা বাড়ানো। স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী ও তরুণ পেশাজীবীরা অনলাইনে অংশ নিতে পারবেন। নেতৃত্বের বিকাশ ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য এটি তরুণদের জন্য এক অনন্য সুযোগ।

অংশগ্রহণকারীদের সুযোগ-সুবিধা

সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারীরা পাবেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও সেন্ট গ্যালেন সিম্পোজিয়ামের যৌথ সার্টিফিকেট অব অ্যাচিভমেন্ট। বিজয়ী দলকে ২০২৬ সালের মে মাসে সুইজারল্যান্ডে আয়োজিত ৫৫তম সেন্ট গ্যালেন সিম্পোজিয়ামে ‘লিডারস অব টুমরো’ হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হবে। ভ্রমণ ও থাকা-খাওয়ার সব খরচ বহন করবেন আয়োজকেরা।

এ ছাড়া থাকবে নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ, মেন্টরশিপ ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক (এসডিজি) প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ। অংশগ্রহণকারীরা চাইলে পরবর্তী সময়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘অক্সফোর্ড ক্যারেক্টার প্রজেক্ট’-এর অধীন বাড়তি প্রশিক্ষণও নিতে পারবেন।

কর্মসূচির সময়সূচি ও আলোচ্য বিষয়

আবেদন করতে হলে অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে। নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করা হবে নভেম্বরের মাঝামাঝি

গ্লোবাল লিডারশিপ চ্যালেঞ্জ ২০২৫ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১১ থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রতিদিন অর্ধদিন করে চলবে আলোচনা। মূল আলোচ্য বিষয় থাকবে মানসম্মত শিক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ-এসডিজির গুরুত্বপূর্ণ তিনটি লক্ষ্য।

কারা আবেদন করতে পারবেন

এই কর্মসূচিতে অংশ নিতে হলে অবশ্যই স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। মাস্টার্স বা পিএইচডি শিক্ষার্থী এবং তরুণ পেশাজীবীরা আবেদন করতে পারবেন। বয়সসীমা ২১ থেকে ৩০ বছর। নেতৃত্বের প্রতি প্রতিশ্রুতি থাকতে হবে, যা কর্ম-অভিজ্ঞতা বা সহশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রমাণিত হতে হবে। আগামী ১১ থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাঁচ দিন সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে হবে, না হলে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে না।

আবেদনপ্রক্রিয়া

আবেদন করতে হলে অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলে আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে। শর্তগুলো যাচাই করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে। নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করা হবে আগামী নভেম্বরের মাঝামাঝি। https://www.leadership-challenge.org/

আবেদনের শেষ সময়

২ নভেম্বর ২০২৫

