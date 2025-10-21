বিনা মূল্যে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেবে বেসরকারি ব্যাংক, আবেদন শেষ ৫ নভেম্বর

বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্টের বাস্তবায়ন করা শিল্প প্রতিযোগিতামূলক ও উদ্ভাবন প্রোগ্রামের জন্য দক্ষতা (এসআইসিআইপি) প্রকল্পের আওতায় উদ্যোক্তা উন্নয়নবিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন হতে যাচ্ছে আগামী ১৭ নভেম্বর। এ উদ্যোগে সহায়তা করছে সিটি ব্যাংক পিএলসি।
১. এই প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্যোক্তারা প্রশিক্ষণ পাবেন।
২. সফল উদ্যোক্তা হওয়ার পরামর্শ এবং
৩. সফল ব্যবসায়িক উন্নয়নের সুযোগ।
১. প্রশিক্ষণার্থীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হতে হবে এইচএসসি বা সমমান পাস।
২. বয়স সর্বনিম্ন ২২ থেকে সর্বোচ্চ ৫৫ বছর।
# রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ: ৫ নভেম্বর ২০২৫।
# প্রশিক্ষণ স্থান: সিটি ব্যাংক ট্রেনিং সেন্টার, গুলশান, ঢাকা।
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট