বিনা মূল্যে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেবে বেসরকারি ব্যাংক, আবেদন শেষ ৫ নভেম্বর

বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্টের বাস্তবায়ন করা শিল্প প্রতিযোগিতামূলক ও উদ্ভাবন প্রোগ্রামের জন্য দক্ষতা (এসআইসিআইপি) প্রকল্পের আওতায় উদ্যোক্তা উন্নয়নবিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন হতে যাচ্ছে আগামী ১৭ নভেম্বর। এ উদ্যোগে সহায়তা করছে সিটি ব্যাংক পিএলসি।

কোর্সের বৈশিষ্ট্য

১. এই প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্যোক্তারা প্রশিক্ষণ পাবেন।

২. সফল উদ্যোক্তা হওয়ার পরামর্শ এবং

৩. সফল ব্যবসায়িক উন্নয়নের সুযোগ।

যোগ্যতা ও শর্তাবলি

১. প্রশিক্ষণার্থীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হতে হবে এইচএসসি বা সমমান পাস।

২. বয়স সর্বনিম্ন ২২ থেকে সর্বোচ্চ ৫৫ বছর।

# রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ: ৫ নভেম্বর ২০২৫।

# প্রশিক্ষণ স্থান: সিটি ব্যাংক ট্রেনিং সেন্টার, গুলশান, ঢাকা।

# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট

