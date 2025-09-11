হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ছাত্রী ভর্তির প্রক্রিয়ার নিয়মকানুন প্রকাশ করা হয়েছে
ভর্তি

হলিক্রস স্কুলে ২০২৬ সালে প্রথম শ্রেণিতে ছাত্রী ভর্তি, নিয়মকানুন প্রকাশ

পড়াশোনা ডেস্ক

রাজধানীর অন্যতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ২০২৬ সালে প্রথম শ্রেণিতে ছাত্রী ভর্তির প্রক্রিয়ার নিয়মকানুন প্রকাশ করেছে। ছাত্রী ভর্তির আবেদন ফরম আগামী ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২১ ও ২২ অক্টোবর ২০২৫ সালে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টার মধ্যে বিদ্যালয় থেকে সংগ্রহ করা যাবে। মা অথবা বাবা যেকোনো একজনকে ভর্তির আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে হবে। আবেদন ফরমের মূল্য ৩০০ টাকা, যা ফেরত দেওয়া হবে না। সঠিক পরিমাণ টাকা সঙ্গে আনতে হবে, কোন ভাংতি দেওয়া যাবে না।

শিক্ষার্থীর বয়স নির্ধারণে ভর্তির আবেদনপত্রের সঙ্গে জন্মনিবন্ধন সনদের ‘ডিজিটাল রঙিন কপি’ জমা দিতে হবে

আসনসংখ্যা—    

আসনসংখ্যা ১০০।(মুসলিম ৫০%+খ্রিষ্টান ৩০%+ হিন্দু ১৫%+বৌদ্ধ ৫%।এর মধ্যে ৪০% হবে ক্যাচমেন্ট এরিয়া)।

ভর্তির জরুরি তথ্য—

১.
শিক্ষার্থীর বয়স: প্রথম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর বয়স নির্ধারণের জন্য ভর্তির আবেদনপত্রের সঙ্গে জন্মনিবন্ধন সনদের ‘ডিজিটাল রঙিন কপি’ জমা দিতে হবে। (জন্ম তারিখ: ১ জুলাই ২০১১ সাল থেকে ৩০ জুন ২০২০–এর মধ্যে হতে হবে।)

২.
খ্রিষ্টান প্রার্থীদের বাপ্তিস্ম সার্টিফিকেট (অরিজিনাল কপি) এবং জন্মনিবন্ধন সনদের ‘ডিজিটাল রঙিন কপি’ উভয়ই জমা দিতে হবে।

৩.
ফরমে যে ক্রমিক নম্বর থাকবে, সেটিই লটারির নম্বর হবে।

পূরণ করা ফরম জমা দেওয়ার নির্ধারিত তারিখ ও সময়—

ফরম নম্বর    সময়           জমা দেওয়ার তারিখ
০০০১-০২০০ ০৮:০০-০৯:০০ ১৪ নভেম্বর শুক্রবার ২০২৫
০২০১-০৪০০ ০৯:০০-১০:০০ ১৪ নভেম্বর শুক্রবার ২০২৫
০৪০১-০৬০০ ১০:০০-১১:০০ ১৪ নভেম্বর শুক্রবার ২০২৫
০৬০১-০৮০০ ১:০০- ১২:০০ ১৪ নভেম্বর শুক্রবার ২০২৫
০৮০১-১০০০ ১২:০০-০১:০০ ১৪ নভেম্বর শুক্রবার ২০২৫
১০০১-১২০০ ০২:০০-০৩:০০ ১৪ নভেম্বর শুক্রবার ২০২৫
১২০১-১৪০০ ০৩.০০-০৪.০০ ১৪ নভেম্বর শুক্রবার ২০২৫
১৪০১-১৬০০ ০৪:০০-০৫:০০ ১৪ নভেম্বর শুক্রবার ২০২৫
১৬০১-১৮০০ ০৮.০০-০৯.০০ ১৫ নভেম্বর শনিবার ২০২৫
১৮০১-২০০০ ০৯.০০-১০:০০ ১৫ নভেম্বর শনিবার ২০২৫
১৮০১-২০০০ ১০০০০-১১:০০ ১৫ নভেম্বর শনিবার ২০২৫
২০০১-২২০০ ১০:০০-১১:০০ ১৫ নভেম্বর শনিবার ২০২৫
২২০১-২৩০০    ১১:০০-০১:০০ ১৫ নভেম্বর শনিবার ২০২৫।

পূরণ করা ফরমের সঙ্গে জমা দিতে হবে—

১.
প্রার্থীর সদ্য তোলা এক কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি ভর্তির আবেদন ফরমের সঙ্গে লাগিয়ে দিতে হবে।

২.
জন্মনিবন্ধন সনদের ‘ডিজিটাল রঙিন কপি’ জমা দিতে হবে। ‘অরিজিনাল কপি’ অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।

৩.
খ্রিষ্টান প্রার্থীদের বাপ্তিস্ম সার্টিফিকেট (অরিজিনাল) এবং জন্মনিবন্ধন সনদের ‘ডিজিটাল রঙিন কপি’ উভয়ই জমা দিতে হবে।

হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ২০২৬ সালে প্রথম শ্রেণিতে ১০০ আসনে ছাত্রী ভর্তি নেওয়া হবে

৪.
প্রার্থীর বাবা ও মা উভয়কে আসতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।

৫.
‘ক্যাচমেন্ট এরিয়া’র জন্য সেপ্টেম্বর মাসের ‘বিদ্যুৎ বিল’ এবং ‘বাড়িভাড়ার চুক্তিপত্রের’ ফটোকপি জমা দিতে হবে।

৬.
প্রার্থীর জন্মগ্রহণের পর টিকা প্রদানের কার্ডের ফটোকপি (কালার কপি) জমা দিতে হবে।

৭.
মা–বাবার ‘এনআইডি’ একই পৃষ্ঠায় ফটোকপি করে জমা দিতে হবে।

দরকারি তথ্য—

১.
ফরমপ্রাপ্ত প্রার্থীদের লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত করা হবে। বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ অনুমোদিত বিদ্যালয়ের নির্ধারিত ও পূর্বপ্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী লটারি করা হবে। এ সিদ্ধান্ত যারা মেনে নিতে রাজি আছেন, শুধু তারাই ভর্তি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবেন।

২.
লটারির ফলাফল ঘোষণার তারিখ বিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে জানিয়ে দেওয়া হবে।

হলিক্রসে প্রথম শ্রেণিতে ছাত্রী ভর্তির আবেদন ফরমের মূল্য ৩০০ টাকা

৩.
ভর্তিপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সব ছাত্রীর মা–বাবা ও অভিভাবকেরা এই বিদ্যালয়ের প্রচলিত সব নিয়মকানুন মেনে নিতে সম্মত রয়েছেন বলে বিবেচিত হবে।

৪.
একবারমাত্র ভর্তি ফরম নেওয়া যাবে। পরবর্তী বছরে পুনরায় ভর্তি ফরম নিলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

৫.
ভর্তিপ্রক্রিয়ার সব তথ্য ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

