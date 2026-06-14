জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রিলি টু মাস্টার্স (প্রাইভেট) প্রোগ্রামে ভর্তি, দেখুন বিস্তারিত

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩–২৪ শিক্ষাবর্ষের প্রিলিমিনারি টু মাস্টার্স (প্রাইভেট) প্রোগ্রামে ভর্তিতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আগামীকাল সোমবার (১৫ জুন ২০২৬) বিকেল চারটায় অনলাইনে আবেদন শুরু হবে। আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য আবেদন কার্যক্রম চলবে ৩০ জুন রাত ১২টা পর্যন্ত।
এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ও নির্বাচিত কলেজগুলোয় ভর্তি–ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদন ফি এক হাজার টাকা ও রেজিস্ট্রেশন ফি ১ হাজার ৬২০ টাকা। অর্থাৎ মোট ফি প্রায় ২ হাজার ৭০০ টাকার মধ্যে সম্পন্ন করা যাবে। নির্ধারিত ফি আগামী ১ জুলাইয়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজে জমা দিতে হবে।
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০১৫ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত তিন বছর মেয়াদি ডিগ্রি (পাস) বা সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষায় নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জনকারী শিক্ষার্থীরা এ প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আবেদন সম্পন্ন করার জন্য আগ্রহী শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।