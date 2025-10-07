ঢাকা বোর্ডের ষষ্ঠ ও অষ্টম শ্রেণির বাদ পড়া শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন শুরু, চলবে ৬ দিন

ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন অনুমোদিত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (মাধ্যমিক বা স্কুল অ্যান্ড কলেজ) ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠ ও অষ্টম শ্রেণিতে পড়াশোনা করা বাদ পড়া শিক্ষার্থীদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ৭ অক্টোবর শুরু হয়ে এ প্রক্রিয়া চলবে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত। সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষককে এ বিষয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হয়েছে।
দরকারি নির্দেশনা:
১.
উল্লেখ্য, ১২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখের পর কোনো অবস্থায়ই এ রকম বাদ পড়া শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন করার সুযোগ দেওয়া হবে না।
২.
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন না হলে এর দায়দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানপ্রধানকে বহন করতে হবে।
৩.
অন্য শিক্ষা বোর্ড থেকে আগত টিসির মাধ্যমে ভর্তি করা শিক্ষার্থীরাও উক্ত সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবে।
*বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট