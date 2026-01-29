প্রকৌশলী সংকট: উপদেষ্টা কমিটির সভা হলেও সুপারিশ চূড়ান্ত হয়নি

বিএসসি ডিগ্রিধারী ও ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের সমস্যা নিরসনে উপদেষ্টা কমিটির সভা হলেও সুপারিশ চূড়ান্ত হয়নি। বর্তমান সরকারের মেয়াদে এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। আজ বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলেছে। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের পর মন্ত্রণালয় এই বিজ্ঞপ্তি দিল।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিএসসি ডিগ্রিধারী ও ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের মধ্যকার বিদ্যমান সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে গঠিত উপদেষ্টা কমিটির গতকাল বুধবার (২৮ জানুয়ারি) অনুষ্ঠিত সভাকে কেন্দ্র করে একটি বিভ্রান্তিকর তথ্য বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সবার অবগতির জন্য জানাচ্ছে, এ–সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু কোনো সুপারিশ চূড়ান্ত হয়নি। এ ছাড়া বর্তমান সরকারের মেয়াদে এই প্রতিবেদনের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্ভাবনা নেই। কাজেই এ বিষয়ে ভুল–বোঝাবুঝির কোনো সুযোগ নেই।