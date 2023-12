নটর ডেম কলেজে ১৪তম ন্যাশনাল নেচার সামিট ৮-৯ ডিসেম্বর

নতুন প্রজন্মের মধ্যে প্রকৃতি ও প্রতিবেশবিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ পুতুলনাচের আয়োজন নিয়ে থাকছে সিসিমপুর। এ ছাড়া ‘বিদেশে উচ্চশিক্ষায় পরিবেশবিজ্ঞান’বিষয়ক সেমিনার নিয়ে আয়োজনে থাকছে ‘এডুকেশন ইউএসএ’ এবং ‘Tech4Nature: Using Technology in Species Conservation in Bangladesh’ শিরোনামে আলোচনা সভা পরিচালনা করবেন IUCN (International Union for Conservation of Nature)–এর সিনিয়র প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কাজী জেনিফার আজমিরি।