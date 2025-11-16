এআই–নির্ভর স্কুল-ভিত্তিক পাঠদান আয়োজন করল এক্সামবাইনারি

রাজধানীর মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজে আজ রোববার (১৬ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত হয়েছে এআই প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা প্রদর্শনী। প্রদর্শনীটির আয়োজন করে আধুনিক এআই প্রযুক্তিভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম এক্সামবাইনারি লিমিটেড। তথ্যভিত্তিক শিক্ষণপ্রক্রিয়া ব্যবহার করে সম্পূর্ণ এআই প্রযুক্তিনির্ভর ইন্টারফেসের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এ প্ল্যাটফর্ম।
প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য এআই প্রযুক্তিনির্ভর ব্যক্তি বিশেষায়িত শিক্ষা—প্রতিপাদ্যে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে অংশ নেয় শতাধিক শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবক। স্কুলপর্যায়ে শিক্ষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির ব্যবহার তুলে ধরার লক্ষ্যে অনুষ্ঠানে ‘এক্সামবাইনারি ফিউচার-রেডি অ্যাডাপ্টিভ লার্নিং উইথ এআই’ শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়। কীভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শিক্ষার্থীদের শেখার ধরনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে, তা নিয়ে সেমিনারে আলোচনা হয়।
অনুষ্ঠানে এক্সামবাইনারির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান প্রযুক্তি কর্মকর্তা (সিটিও) রাকিব সালেহ এবং সহপ্রতিষ্ঠাতা সারজাহ ইয়াসমিন তাঁদের উদ্ভাবিত মাস্টারি লুপ ও উইকনেস ম্যাপিং প্রযুক্তি সবার সামনে তুলে ধরেন। সেমিনারে দেখানো হয়, কীভাবে অত্যাধুনিক এ প্ল্যাটফর্মে এআই প্রযুক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেকচার প্ল্যান, ওয়ার্কশিট ও প্রোগ্রেস রিপোর্ট তৈরি করে দেবে। পাশাপাশি এ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মা-বাবারা জানতে পারবনে, তাঁদের সন্তানেরা একাডেমিক লক্ষ্য অর্জনে কতটুকু এগোল বা তাদের বর্তমান অবস্থা কী।
এ বিষয়ে রাকিব সালেহ বলেন, এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ব্যক্তিবিশেষায়িত শিক্ষা দেশের শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত করে তুলবে। তারা একবিংশ শতাব্দীর লার্নিং প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে নিজেদের একাডেমিক যাত্রাকে আরও অর্থবহ করে তোলার সুযোগ পাবে। আর এ লক্ষ্যেই যাত্রা শুরু করেছে এক্সামবাইনারি।
সারজাহ ইয়াসমিন বলেন, ‘আমাদের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীরা আধুনিক শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের কৌশল সম্পর্কে জানতে পারবে, বিষয়ভিত্তিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারবে এবং বৈজ্ঞানিক ও তথ্যভিত্তিক পদ্ধতিতে ধারাবাহিক উন্নয়ন করতে পারবে। শুধু শিক্ষার্থীই নয়, পাশাপাশি শিক্ষক ও অভিভাবকেরাও এক্সামবাইনারি প্ল্যাটফর্ম থেকে উপকৃত হবেন।’
শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের জন্য অল-ইন-ওয়ান সলিউশন এক্সামবাইনারি। প্ল্যাটফর্মটিতে মক ইন্টারভিউ দেওয়া যাবে এবং বাস্তব সমস্যার ভিত্তিতে সমাধান নিয়ে কাজ করা যাবে। এ ছাড়া প্ল্যাটফর্মটিতে রয়েছে টেস্ট ফিচার, যেখানে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা ও দুর্বলতার জায়গা চিহ্নিত করে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই যুক্তরাজ্যের ছয়টি প্রতিষ্ঠানে সফলভাবে পাইলট প্রকল্প সম্পন্ন করেছে এক্সামবাইনারি এবং বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো চালু করেছে মাস্টারি-বেজড এআই লার্নিং আর্কিটেকচার।